Южносахалинцы выбирают голубое топливо ради экологии и экономии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дым, ежедневная чистка котла, грязь и постоянные хлопоты с топливом — таковы реалии жизни в частном доме с печным отоплением. Но благодаря активной газификации Южно-Сахалинска, эта эпоха уходит в прошлое для сотен горожан. С начала текущего года на голубое топливо перешло уже более 650 абонентов.

О том, как газификация изменила быт семьи и позволила снизить коммунальные расходы, рассказала жительница улицы Совхозной Елена Фролова.

Район, где проживает Елена Сергеевна, был газифицирован в 2023 году. До этого семья отапливалась по старинке: в доме стоял твёрдотопливный котёл. Женщина вспоминает, что каждое утро и каждый вечер в зимний период проходили одинаково: нужно было вынести золу, вычистить котёл, растопить его заново. Это постоянный и тяжелый труд. После подключения ежедневная рутина сменилась уютом и комфортом: теперь все процессы полностью автоматизированы.

– Мы довольны. Никаких проблем, оборудование работает. Достаточно нажать кнопку, и система запускается. Датчик следит за показателями в помещении: если температура опускается, котёл сам включается. Всё самостоятельно работает, мы в котельную даже не заглядываем, — делится впечатлениями Елена Фролова.

Помимо комфорта, газ принёс и существенную экономию. Расходы на отопление и горячую воду стали ниже. В летний период, когда используется только горячая вода, плата составляет всего 300–400 рублей. Елена вспоминает, что даже в самый пик отопительного сезона, когда температурный режим был низким (январь, февраль), расходы не превышали четырёх тысяч рублей в месяц, что значительно отличается от расходов на приобретение топлива.

Семья Фроловых воспользовались мерами поддержки: подали документы в департамент городского хозяйства и получили компенсацию затрат в размере 152 тысяч рублей (на сегодняшний день сумма составляет уже 180 тысяч). Елена Сергеевна отметила, что весь процесс был грамотно организован: специалисты администрации Южно-Сахалинска, «Газпрома» и компании-установщика подробно проконсультировали и помогли собрать пакет документов. Заявка была принята с первого раза.

Южносахалинка развеивает мифы о рисках использования газа, которыми часто руководствуются её знакомые, еще не перешедшие на голубое топливо. Она отмечает, что система безопасна, для поддержания её работоспособности ежегодно приезжают специалисты, проводят техобслуживания. Также по любому сигналу сотрудники оперативно выезжают на вызов, решают все моменты и оборудование продолжает нормально функционировать.

Напомним, газификация районов частного сектора Южно-Сахалинска продолжается. Горожанам рекомендуют заранее готовить свои домовладения к приёму газа. Работы включают монтаж внутридворовых сетей, их заведение в дом, установку оборудования и другие необходимые мероприятия. С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

За консультацией по вопросам газификации можно обратиться в департамент городского хозяйства в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: пр. Мира, 64А. Также есть возможность получить консультацию по телефону 300-584 (доб. 1, 4, 5, 6).

Мнением о значении газификации городского округа поделилась жительница Южно-Сахалинска, старшая по многоквартирному дому Рика Сасая.

– Мы любим наш город и наблюдаем, как Южно-Сахалинск с каждым годом становится всё более современным и экономически развитым. Радует, что работа по газификации частного сектора действительно набирает уверенную динамику, и всё больше горожан отмечают позитивные изменения от перехода на голубое топливо. Это и удобство, и значительная экономия для каждой семьи. Нельзя недооценивать экологическую составляющую. Важно понимать, что от одного дома, который до сих пор отапливается углем, зависит чистота воздуха всей улицы, целого района. И очень жаль, что не все жители пользуются предоставленной возможностью газификации. Ведь это не просто повышение комфорта, это шаг к снижению воздействия на окружающую среду, что является важнейшей инвестицией в будущее города, – отметила Рика Сасая.

Газификация частного сектора как один из ключевых шагов для повышения качества жизни людей. в Южно-Сахалинске ведется при активной поддержке губернатора Валерия Лимаренко. Программа реализуется в рамках региональной инициативы «Забота. Защита. Уважение» и при участии партии «Единая Россия».