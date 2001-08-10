Единовременные выплаты из накоплений: сахалинцы получили более 205 млн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2025 году 1 320 сахалинцев и курильчан получили выплаты из средств пенсионных накоплений от регионального Отделения Социального фонда России на общую сумму более 205 миллионов рублей. Большинству граждан средства поступили в виде единовременной выплаты.
Средства пенсионных накоплений можно получить тремя способами: в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или накопительной пенсии.
Право на выплату пенсионных накоплений наступает у женщин в возрасте от 50 лет и мужчин от 55 лет. При этом необходимо наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов и «северного» стажа, позволяющего установить страховую пенсию по старости досрочно.
Срочная пенсионная выплата оформляется лицам, добровольно формирующим накопительную пенсию, в том числе по программе государственного софинансирования пенсии, а также владельцам материнского капитала, направившим средства на формирование своей накопительной пенсии. Продолжительность выплаты определяет сам гражданин, но она не может быть менее 10 лет.
Накопительная пенсия назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. В Сахалинской области такой вид пенсии ежемесячно получают 1 348 граждан.
Единовременная выплата – это разовая выплата всех средств, которые накоплены на пенсионном счёте застрахованного лица в системе накопительной пенсии. В текущем году средний размер единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений в Сахалинской области составил 161 тысячу 184 рубля.
Для определения, в каком виде граждане смогут получить выплату своих пенсионных накоплений, необходимо разделить всю сумму пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии – 270 месяцев (в 2025 году). Если размер накопительной пенсии составляет 10% и менее от величины прожиточного минимума пенсионера, установленного на федеральном уровне (15 250 рублей), застрахованные лица имеют право на получение средств пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты.
«За получением пенсионных накоплений в Отделение СФР по Сахалинской области могут обращаться те граждане, страховщиком которых является Социальный фонд. В случае, когда гражданин застраховал свои пенсионные накопления в негосударственном пенсионном фонде, обращаться следует в указанный НПФ», – пояснила заместитель управляющего Отделением СФР по Сахалинской области Наталья Антонюк.
Уточнить наличие пенсионных накоплений, их сумму и страховщика можно, заказав выписку из лицевого счета на сайте Социального фонда России и на портале госуслуг.
Подать заявление на получение средств пенсионных накоплений можно через портал госуслуг и в клиентской службе Отделения СФР по Сахалинской области.
Получить дополнительную информацию жители островного региона могут в едином контакт-центре: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
