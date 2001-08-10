Тихоокеанское
Сахалинское небо: от первых рейсов до визитов президентов и космонавтов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематическая встреча «Вехи истории сахалинской авиации», приуроченная к знаменательным датам – 80-летию аэропорта Южно-Сахалинск и 95-летию гражданской авиации на Дальнем Востоке, пройдёт в главной библиотеке островного региона 17 октября в 14:00.

Мероприятие объединит ветеранов отрасли, сотрудников аэропорта, представителей авиакомпаний «Аврора» и «Тайга», студентов Южно-Сахалинского педагогического колледжа, а также жителей и гостей города.

В программе литературно-музыкального вечера заявлены показ сокращённой версии тематического документального фильма, выступления ветеранов авиации, посвятивших этой профессии более 60 лет.

Начальник координационно-диспетчерского центра АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Марк Сахно расскажет о современном этапе развития аэровокзального комплекса.

Вечер будет сопровождаться демонстрацией уникальных архивных кадров: первый визит на Сахалин Президента Российской Федерации Владимира Путина, прибытие на остров легендарных космонавтов – Германа Титова и Павла Поповича.

Кроме того, на встрече состоится церемония вручения юбилейных медалей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам аэропорта.

Литературно-музыкальный вечер пройдет в конференц-зале СахОУНБ (Хабаровская, 78). Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-42.

