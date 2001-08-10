Специалисты осмотрели капитальный ремонт подвалов в Анивском и Корсаковском районах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На момент проверки дефектов не выявлено. Члены комиссии, в состав которой вошли представители министерства ЖКХ Сахалинской области, администрации и управляющей компании, внимательно осмотрели помещения, обратили внимание на монтаж инженерных сетей.

В Анивском районе осмотрели подвальные помещения по адресам Невельского 19 и Первомайская 34 в Аниве, Мостостроителей 6 и 7 в Троицком. Здесь капитально отремонтировали сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, сделали гидроизоляцию. В домах по улицам Первомайской и Невельского произвели стяжку пола, а на улице Мотостротелей восстановили отмостку.

В Корсаковском районе проверили выполненные работы по гидроизоляции в домах 39 и 41 по улице Центральная в селе Озерское и домах 5 и 6 по улице Краснофлотской в Корсакове. В последних также восстановлена отмостка, отремонтированы продухи и отсыпан пол.

- Часть подвалов в разных районах области требует дополнительного обследования для выявления основной причины подтопления и разработки проектной документации. Работу мы продолжаем. Все отремонтированные помещения остаются у администрации на контроле. В случае обнаружения дефектов, подрядчик будет устранять их в рамках гарантийных обязательств в течение 5 лет, - отметил заместитель министра ЖКХ Александр Король.

Комиссионный осмотр технических помещений, в которых завершены ремонтные работы, проводится еженедельно с июля 2025 года. За это время специалисты посетили 51 адресов в Южно-Сахалинске, Долинске, Корсакове, Поронайске, Невельске, Углегорске и Аниве.

В Сахалинской области привели в порядок 874 подвальных помещения при первоначальном плане – 873 дома. На данный момент план увеличен до 939. В домах выполняются разнообразные виды работ: меняются старые внутренние инженерные сети водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, проводятся гидроизоляционные мероприятия, восстанавливается отмостка. Кроме того, в рамках устранения причин затекания грунтовой воды и осадков обустраивают ливневую канализацию снаружи дома в случае её отсутствия либо проводят её ремонт и очистку.

Программа, разработанная по инициативе главы региона Валерия Лимаренко, охватывает все районы области и рассчитана на три года. По обращениям людей в нее добавляют новые адреса. Сообщить о затопленном подвале сахалинцы и курильчане могут в государственную жилищную инспекцию по телефону 8 (4242) 43-24-20 или на горячую линию ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 (с понедельника по субботу с 8 до 20 часов).