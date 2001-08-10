Раздельный сбор на Сахалине: 66,2 тонны отходов переработано за девять месяцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы активно включаются в процесс раздельного сбора отходов и пользуются услугами пункта приема вторичных ресурсов. Чуть больше чем за девять месяцев текущего года экологически осознанные жители островного региона сдали во вторпункт 66,2 тонн вторсырья. Раздельный сбор отходов в Сахалинской области проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Наибольшее количество сданного вторсырья составил картон – 31,5 тонны. Это почти половина от общего количества принятых отходов. Собранная макулатура отправится на переработку и получит новую жизнь в виде различных изделий, включая бумагу, салфетки, упаковочные материалы и др.
Другой не менее популярной фракцией стало стекло. С начала года жители региона принесли 20,2 тонны. Также островитяне активно сдавали книги – 9 тонн, изделия из пластика: ПЭТ-бутылки – 3,2 тонны, пленку микс – чуть больше тонны, ПНД-изделия – 589,5 кг, полипропилен – 450,2 кг.
Самыми продуктивными месяцами для сдачи вторсырья стали июль и август – в пункт приема поступило 16,8 тонн отходов, по 8,4 тонны в месяц. В сентябре сахалинцы сдали 6,299 тонн, из них – почти 2,5 тонны картона, чуть больше 2 тонн стекла и более тонны книг.
– С начала года было совершено 7844 операции по сдаче вторичных ресурсов. Всего же с момента открытия у нас зарегистрировалось 1427 человек. Это значит, что многие люди становятся постоянными посетителями вторпункта. Эффективная работа пункта приема позволяет сократить объемы отходов, направляемых на полигоны, и вносит значительный вклад в экологическое благополучие Сахалинской области, – поделилась специалист по работе с ВР АО «Управление по обращению с отходами» Анастасия Ченских.
Большой популярностью пользуется и книгообмен, главная цель которого – бережное отношение к книгам, а также доступ к разнообразным материалам без затрат. Многие жители приносят свои книги и обменивают их на те, что имеются в наличии во вторпункте – ассортимент постоянно обновляется. С начала года благодаря поддержке населения в книгообмене поучаствовало порядка 600 книг.
Напомним, вторпункт работает с 9:00 до 20:00 (обед с 14:00 до 15:00) и находится по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 14. Сдать вторсырье можно за символическое вознаграждение – от 1 до 10 рублей за килограмм в зависимости от вида отходов. Для получения дополнительной информации о сдаче вторсырья можно обратиться по телефону 8(4242) 721-350.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Экипаж контейнеровоза спас унесённых волнами рыбаков в Охотском море
10:22 Сегодня Компания «РВК-Сахалин» поддерживает проект юных натуралистов по разведению рыбы
11:32 Сегодня В Охинском районе модернизируют водоснабжение
09:41 Сегодня Студенты медколледжа Сахалина осваивают профессию на станции скорой помощи
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:58 3 Октября Новые правила диспансеризации: что нужно знать для прохождения обследования
17:10 3 Октября Духовные ценности и просвещение: в Южно-Сахалинске пройдет конференция «Иннокентьевские чтения»
15:39 3 Октября Идеи по улучшению качества жизни предложат молодые медики из разных уголков страны
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
Выбор редакции
- 18:05 Сегодня Специалисты осмотрели капитальный ремонт подвалов в Анивском и Корсаковском районах
- 16:47 Сегодня Раздельный сбор на Сахалине: 66,2 тонны отходов переработано за девять месяцев
- 16:07 Сегодня Как боец СВО Александр Богатырев нашел призвание в «Героях Сахалина и Курил»
- 15:31 Сегодня В Корсакове работает крупнейшее профильное отделение паллиативной помощи
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?