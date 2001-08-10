Раздельный сбор на Сахалине: 66,2 тонны отходов переработано за девять месяцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы активно включаются в процесс раздельного сбора отходов и пользуются услугами пункта приема вторичных ресурсов. Чуть больше чем за девять месяцев текущего года экологически осознанные жители островного региона сдали во вторпункт 66,2 тонн вторсырья. Раздельный сбор отходов в Сахалинской области проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Наибольшее количество сданного вторсырья составил картон – 31,5 тонны. Это почти половина от общего количества принятых отходов. Собранная макулатура отправится на переработку и получит новую жизнь в виде различных изделий, включая бумагу, салфетки, упаковочные материалы и др.

Другой не менее популярной фракцией стало стекло. С начала года жители региона принесли 20,2 тонны. Также островитяне активно сдавали книги – 9 тонн, изделия из пластика: ПЭТ-бутылки – 3,2 тонны, пленку микс – чуть больше тонны, ПНД-изделия – 589,5 кг, полипропилен – 450,2 кг.

Самыми продуктивными месяцами для сдачи вторсырья стали июль и август – в пункт приема поступило 16,8 тонн отходов, по 8,4 тонны в месяц. В сентябре сахалинцы сдали 6,299 тонн, из них – почти 2,5 тонны картона, чуть больше 2 тонн стекла и более тонны книг.

– С начала года было совершено 7844 операции по сдаче вторичных ресурсов. Всего же с момента открытия у нас зарегистрировалось 1427 человек. Это значит, что многие люди становятся постоянными посетителями вторпункта. Эффективная работа пункта приема позволяет сократить объемы отходов, направляемых на полигоны, и вносит значительный вклад в экологическое благополучие Сахалинской области, – поделилась специалист по работе с ВР АО «Управление по обращению с отходами» Анастасия Ченских.

Большой популярностью пользуется и книгообмен, главная цель которого – бережное отношение к книгам, а также доступ к разнообразным материалам без затрат. Многие жители приносят свои книги и обменивают их на те, что имеются в наличии во вторпункте – ассортимент постоянно обновляется. С начала года благодаря поддержке населения в книгообмене поучаствовало порядка 600 книг.

Напомним, вторпункт работает с 9:00 до 20:00 (обед с 14:00 до 15:00) и находится по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 14. Сдать вторсырье можно за символическое вознаграждение – от 1 до 10 рублей за килограмм в зависимости от вида отходов. Для получения дополнительной информации о сдаче вторсырья можно обратиться по телефону 8(4242) 721-350.