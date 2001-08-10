Как боец СВО Александр Богатырев нашел призвание в «Героях Сахалина и Курил»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Александр Богатырев - участник специальной военной операции, снайпер, вернувшийся с передовой, яркий пример того, как ветераны СВО находят свое призвание в мирной жизни, продолжая служить Родине на новом поприще. Его путь - это история о долге, товариществе и активной гражданской позиции, которую в областном центре поддерживают с помощью специальной кадровой программы «Герои Сахалина и Курил».

Александр Богатырев отправился в зону СВО добровольцем осенью 2022 года. Боевой опыт, полученный ранее, не оставил ему сомнений в необходимости участия. Он вспоминает тот момент с четкостью, свойственной военному человеку:

- В день, когда объявили мобилизацию, я с товарищами, не раздумывая, пришел на пункт отбора в наш городской военкомат. Мы подписали контракты, получили повестки и отправились в учебное подразделение, - рассказал Александр.

Для Александра это было вопросом чести. Он убежден, что защита Родины - это обязанность мужчины. Восемь месяцев наш земляк выполнял боевые задачи в ДНР и ЛНР в качестве снайпера.

- Это долг каждого русского мужчины - идти защищать свою Родину. Если бы мы в тот момент не поддержали наши вооруженные силы, то потом спецоперация велась бы уже на территории нашей страны. Поэтому когда Родина нуждалась в нас, мы ответили на ее зов и пришли на помощь, - отмечает наш герой.

Весной 2023 года по завершению контракта он вернулся домой, где его ждали жена, дочь и сын. Возвращение к мирной жизни для многих бойцов сопряжено с поиском новой роли. И когда по инициативе главы региона Валерия Лимаренко заработала кадровая программа «Герои Сахалина и Курил» для бывших и действующих военнослужащих, Александр сразу вступил в число ее участников.

- Все мы с вами являемся жителями прекрасного региона и нашего красивого города. Здесь живут мои родные и близкие, и мне не безразлична судьба Южно-Сахалинска и области. Я хочу принять активное участие в жизни нашей малой родины, - подчеркивает Александр свою цель участия в программе «Герои Сахалина и Курил».

Уточним, программа реализуется на базе Сахалинского государственного университета (СахГУ) и Школы управления регионом. И сейчас Александр получает дополнительное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление». Его цель - присоединиться к органам госуправления региона, работе которых в вопросе поддержки военнослужащих и их семей он дает высокую оценку:

- Наш губернатор Валерий Лимаренко очень много делает для поддержки наших бойцов. И, находясь в зоне СВО, мы ее хорошо ощущали. Это и посылки, и письма, и подарки от земляков. Все наши ветераны, кто уже вернулся с СВО, благодарны нашему губернатору и руководству города за оказываемую помощь.

Боец подчеркнул, что забота проявляется не только в материальной помощи, но и в постоянном внимании. Александр отметил, насколько значимы для ребят в зоне СВО знаки поддержки от земляков:

- Это очень нужно и важно, начиная от связи со своими родными и близкими, до этих фронтовых треугольничков, которые пишут наши школьники. Эти простые и теплые пожелания с детскими рисунками очень греют душу бойцам, их очень приятно читать.

Александр Богатырев на личном примере демонстрирует, что патриотизм и желание служить Родине не заканчиваются с окончанием контракта и военнослужащие навсегда остаются единым боевым братством.

- Любой участник СВО, любой ветеран боевых действий автоматически является моим братом и другом. Если кому-то потребуется какая-либо помощь, мы все друг другу поможем. Вот недавно приехал в отпуск мой товарищ, приехали парни из разных районов Сахалина только для того чтобы встретиться с нашим другом, который еще проходит службу в Вооруженных силах. Мы общались, вспоминали через что вместе прошли, - рассказал участник СВО Александр Богатырев - Очень сложно описать, что чувствуют сейчас парни в зоне СВО. Они выполняют очень тяжелую, ответственную и важную работу. Я знаю, что они очень сильно хотят домой. И мы здесь про них не забываем и всячески помогаем. Когда они вернутся, мы их горячо встретим. И все будет хорошо!