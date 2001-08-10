В Корсакове работает крупнейшее профильное отделение паллиативной помощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В первом профильном отделении паллиативной помощи за четыре месяца работы приняли 110 пациентов. Специализированное подразделение Корсаковской ЦРБ открылось в мае этого года. Его открытие позволило создать достойные условия пациентам, страдающим тяжелыми неизлечимыми болезнями. Отделение является крупнейшим на Дальнем Востоке, одновременно здесь принимают до 30 человек со всей области.

Пациентам, поступающим в отделение паллиативной помощи, требуется постоянное круглосуточное наблюдение. Часть из них проходит курс лечения для стабилизации состояния и направляется домой для амбулаторного наблюдения. Отдельного внимания медработников требуют люди, поступающие в критическом состоянии, в завершающей стадии болезни. Для таких пациентов созданы специальные условия, используется большой спектр медикаментозных средств для облегчения страданий. Из 30 коек стационара четыре предназначены для интенсивной терапии.

- Сотрудники делают все возможное, чтобы создать достойные условия для пациентов. Некоторые болезни доставляют нестерпимые муки, тяготы этих дней помогает облегчить правильно подобранная лекарственная терапия и качественный уход. В штате отделения 58 человек – врачи паллиативной помощи, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры, психолог- рассказал главный врач Корсаковской ЦРБ Ярослав Молчанов.

Новое отделение построено с учетом современных требований, оснащено специальной мебелью для комфортного пребывания пациентов и аппаратурой для оказания экстренной медицинской помощи. Все палаты обеспечены подводом кислорода, аспирационными системами, кнопками вызова персонала и другими удобствами, обеспечивающие высокий уровень ухода. В помещениях оборудованы места для родственников, установлены койки с противопролежными матрасами.

- Строительство отдельного корпуса позволило сформировать четкую маршрутизацию таких больных со всей области. Работа отделения не будет ограничена только стационарной помощью. Сейчас рассматривается вопрос о создании на базе отделения центра паллиативной помощи, где будут работать патронажные бригады и проводиться амбулаторный прием, - отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

Ежегодно в паллиативной помощи в Сахалинской области нуждаются до 10 тысяч человек. Большая часть из них получает помощь в амбулаторных условиях и на дому. С этой целью в регионе созданы специализированные бригады, которые обеспечивают консультативную помощь, обезболивание, проведение диагностических процедур. Доставка медицинских работников осуществляется преимущественно с помощью автотранспорта, поступившего в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В будущем планируется открытие дополнительного отделения паллиативной помощи на базе онкологического диспансера, а также отдельного структурного подразделения для детей.