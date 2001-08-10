Специальный приз конкурса «ПРО газ» достался сахалинскому порталу Sakh.online

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках Петербургского международного газового форума состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации. Конкурс проводится компанией «Газпром межрегионгаз» второй раз.



В мероприятии приняли участие сопредседатель жюри, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, представители органов власти субъектов и СМИ.

Жюри определило победителей в шести номинациях: «Лучший сюжет на телевидении и видеохостингах», «Лучшая статья в печатной газете», «Лучшая статья на ресурсах информационного агентства», «Лучшая статья в интернет-издании», «Лучшая публикация в социальных сетях» и «Лучший материал в эфире радиостанции».

На конкурс поступило более 200 заявок из 72 регионов России — всех субъектов, в которых ПАО «Газпром» реализует программы развития газоснабжения и газификации. Наибольшее число работ подали журналисты и блогеры из Белгородской, Волгоградской, Ленинградской, Омской, Орловской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тверской, Тюменской, Ульяновской областей, Краснодарского и Пермского краев. Самую высокую активность участники проявили в номинациях «Лучший сюжет на телевидении и видеохостингах» и «Лучшая публикация в социальных сетях».

Специальным призом был отмечен ведущий информационно-развлекательный портал Сахалинской области Sakh.online, являющийся структурным подразделением Областного автономного учреждения «Издательский дом «Губернские ведомости». В числе награжденных участников конкурса, издание заняло почетное место за освещение темы «Газификация глазами тревел-блогера», где камчатский блогер поделился новостями о газификации в сахалинском поселке Березняки.

Победители получили призы и дипломы, а также приняли участие в брифинге и экскурсии по выставочной экспозиции «Газпром межрегионгаз».

«За пять лет реализации программы газификации регионов России газ пришел в более чем две тысячи населенных пунктов. Благодаря социальной газификации, которая стала народной программой, каждый день к газу подключается около тысячи домов. Спасибо всем журналистам и блогерам за партнерство и интерес к теме газификации страны!» — отметил Сергей Густов.

Справка

Победители конкурса:

Виктория Лыкова, Екатерина Набатова, Александр Серов — телерадиокомпания «Ника» (Калужская область); Галина Миронова — газета «Звезда Алтая» (Республика Алтай); Виталий Барашков — информационное агентство «Интерфакс» (Архангельская область); Евгения Берсенева, Роман Конончик, Иван Кудрявцев, Галина Попова, Евгений Прокинов, Ирина Ткаач — «Комсомольская правда» (Новосибирская область); Михаил Плетнёв — блог «Дверь в Тверь с Михаилом Плетнёвым» (Тверская область); Асланбек Атуев — ГТРК «Вайнах» (Чеченская Республика).

Специальными призами отмечены: журнал «Газовая промышленность», телеканал «Санкт-Петербург», «Вести-Пермь» (Пермский край), телеканал «ЛенТВ» и газета «Восточный берег» (Ленинградская область), телеканал ОРТ «Планета» (Оренбургская область), телеканал «Губерния» (Хабаровский край), газета «Искра» (Челябинская область), информационное агентство «Регион 71» (Тульская область), информационное агентство Sakh.online (Сахалинская область), сообщество ВКонтакте жителей деревни Дуброво (Псковская область), блогер — автор и исполнитель песен о газификации Алина Ефремова (Тверская область), «Комсомольская правда» (Омская область), «Вести-Ульяновск» (Ульяновская область).