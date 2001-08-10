Бережливые технологии ускоряют работу администрации Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска продолжается активная работа по внедрению бережливых технологий в трудовые процессы. Цель этих инициатив - повышение качества муниципальных услуг для горожан и увеличение эффективности внутренней деятельности специалистов муниципальных учреждений. На очередном заседании проектного офиса под руководством вице-мэр Вячеслава Кожухова были представлены итоги реализации нескольких проектов оптимизации.

Управление мониторинга городского хозяйства областного центра работало над проектом по сокращению сроков проведения капремонта многоквартирных домов. Начальник отдела мониторинга объектов жилищного фонда Татьяна Стоцкая рассказала, что основной целью проекта была оптимизация процесса определения необходимости проведения капитального ремонта общего имущества. Для этого была создана единая база данных для специалистов, выезжающих на обследование домов, разработаны автоматизированные формы актов, согласование документации переведено в электронный вид, а также утвержден регламент, определяющий контроль и сроки для всех участников процесса. В результате внедренных мероприятий общее время определения необходимости ремонта сократилось на 38 %.

Департамент городского хозяйства Южно-Сахалинска работал сразу над двумя проектами по оптимизации внутренних процессов. Начальник сметно-договорного отдела Ирина Сляднева представила проект, направленный на повышение эффективности административно-хозяйственного обеспечения в части организации ремонта служебных помещений. Были разработаны необходимые регламенты и трехлетний план ремонта с подтвержденным финансированием. В результате сроки проведения ремонтных работ сокращены с 247 до 150 рабочих дней.

Ирина Иванникова, ведущий советник отдела по работе с управляющими организациями ДГХ отметила, что основной задачей усовершенствования процесса заключения договора управления многоквартирным домом, в котором имеются жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, был переход в электронный режим работы. Ранее ручная обработка данных приводила к ошибкам и административным взысканиям из-за некорректного размещения документов. Для этого специалисты перешли на открытую базу данных, отказавшись от многочисленных межведомственных запросов по получению сведений о муниципальных квартирах. Также были разработаны и утверждены унифицированные шаблоны документов. Эти изменения привели к снижению временных затрат на 76%, при этом полностью исключены ошибки при подготовке документов.