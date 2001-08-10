Команда аэровокзала «Южно-Сахалинск» оптимизирует процессы для осенне-зимнего сезона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Увеличение показателей ожидают уже в конце октября. По аналогии с прошлым годом пик по грузовым авиаперевозкам прогнозируют на ноябрь и декабрь. Чтобы сохранить качество и скорость обслуживания в новом сезоне, команда авиагавани совершенствует производство.

С этой целью топ-менеджеры комплекса прошли обучение по работе с технологиями ПС. К лекциям и практикуму присоединились руководители финансового блока, охраны труда и производства. За неделю специалисты освоили основы бизнес-системы, стандартизацию, 5-С и решения проблем «Одна за одной» и TPM.

«Наш отдел подготовил углублённую программу по развитию производственной системы для руководителей. Именно им предстоит создавать и внедрять проекты, проводить анализ работы комплекса, поэтому в цикле лекций мы собрали для них больше полезных материалов», – отметил специалист службы развития производственной системы, гостеприимного сервиса и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Олег Шалаев.

Знания закрепили на практике. Тренеры предложили внедрить элементы производственной системы в процессы обслуживания воздушных судов на двух участках: в ходе обработки груза на перроне и в терминале. В первые дни сотрудники авиагавани собирали данные и наблюдали за техникой и персоналом. После анализа выявляли основные потери, связанные с ожиданием и излишним перемещением.

Чтобы повысить эффективность обработки багажа, команды создали проекты улучшений. В каждом из них применили технологии бережливого производства. Варианты нововведений защитили перед экспертами. Презентации идей получили высокую оценку.

«Команда аэровокзала активно использует инструменты производственной системы каждый день. Это заметно по нашей работе с пассажирами: мы ускоряем обслуживание и улучшаем действующие сервисы. Сейчас важно оптимизировать все процессы, связанные с грузом и почтой: от выдачи накладных до разгрузки самолёта. Уверен, наступающий осенне-зимний период мы встретим с большими силами и лучшей организацией труда», – прокомментировал заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Иван Лимаров.

Ввести изменения в работу команде проектировщиков предстоит в ближайшее время. Напомним, осенне-зимний сезон навигации стартует в аэровокзальном комплексе в конце октября.