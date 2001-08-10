Компания «РВК-Сахалин» поддерживает проект юных натуралистов по разведению рыбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«РВК-Сахалин» активно поддерживает детский волонтерский проект, реализуемый на станции юных натуралистов в Долинске. Он посвящен сохранению и воспроизводству тихоокеанского лосося и полностью соотносится с политикой компании в вопросах сохранения экологии и соответствия ESG-стандартам.

«Мы, как предприятие, работающее с жизненно важным ресурсом – водой – с особенным вниманием относимся ко всем экологическим инициативам, способным сохранить для будущих поколений нашу планету. Для этого сотрудники компании регулярно принимают участие в экологических акциях, становятся инициаторами эколого-просветительских инициатив, в том числе в компании реализуют собственный проект «Сахалинский лосось». Поэтому мы не могли не поддержать юных островитян, которые по велению сердца создают и реализуют важный экологический проект для островного региона», - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.

Проект «От икринки до малька» позволяет детям и подросткам ближе познакомиться с биоэкологическими особенностями ценных морских рыб, причем как с помощью специализированной литературы, так и в лабораторных и естественных условиях.

Как рассказала руководитель проекта Елена Чеснокова, в проекте принимают участие дети разных возрастов - от первоклассников, до выпускников школ. Ребята изучают четыре вида лосося – кету, горбушу, симу и кижуча. При этом, в сфере интересов юных исследователей – все этапы процесса разведения этих видов рыб.

В собственном исследовательском центре ребята наблюдают за икринками, а затем и мальками, контролируют все необходимые параметры среды в аквариуме для полноценного развития: температуру воды, содержание кислорода, водородный показатель, проводят очистку аквариума, соблюдают режим кормления. Ключевая цель проекта – выпуск жизнестойкой молоди в естественные условия.

Ребята уже становились победителями в номинации «Моря и океаны» Российского национального юниорского водного конкурса, а также Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им.Д.И.Менделеева.

Сейчас юннаты готовятся принять участие во Всероссийском детском экологическом форуме «Великие реки России глазами детей». Он пройдет в середине октября в Нижнем Новгороде при поддержке Росприроднадзора и Всероссийского общества охраны природы. Очное участие сахалинских ребят в мероприятии стало возможным благодаря поддержке «РВК-Сахалин».