Студенты медколледжа Сахалина осваивают профессию на станции скорой помощи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Больше 30 студентов Сахалинского базового медколледжа готовятся к трудоустройству в Центр скорой медицинской помощи. В рамках программы «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» будущие специалисты побывали на экскурсии в профильном учреждении и встретились с министром здравоохранения региона Владимиром Кузнецовым.
Главный врач Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Горфункель познакомил потенциальных сотрудников с работой выездных бригад и оперативного отдела. Большинство студентов уже проходили практику на базе областного учреждения и уверены в своём решении именно здесь начать свою трудовую карьеру.
- С выбором профессии я определился ещё в детстве, несколько поколений в моей семье связаны со здравоохранением. Выбрал путь фельдшера скорой помощи, это передовая медицины, я уже знаю, насколько трудна здесь работа, но готовлюсь к ней и не боюсь сложностей, - поделился студент медицинского колледжа Дмитрий Широков.
Для Центра скорой медицинской помощи набор такого количества выпускников является самым массовым за всю историю. Это связано с изменением штатного расписания и добавлением новой бригады. В учреждении появится сразу несколько десятков вакантных мест - благодаря взаимодействию с базовым медицинским колледжем будет возможность оперативно закрыть возникшую потребность в специалистах.
- Сейчас у нас записаны 33 студента – те, кто планирует прийти к нам после обучения. Их ждёт ещё одна практика с последующим трудоустройством. Конечно, кто-то в процессе может передумать, но надеемся, что большинство ребят всё-таки заинтересуются такой возможностью, - отметил главный врач Константин Горфункель.
На встрече с министром здравоохранения Сахалинской области Владимиром Кузнецовым студенты смогли задать вопросы по заработной плате, возможностях карьерного роста и приобретении жилья. Министр подчеркнул, что областное учреждение соответствует всем современным требованиям, а все сложные ситуации начинающие специалисты отрабатывают с кураторами и наставниками В будущем на базе Центра скорой медицинской помощи откроется современный симуляционный центр – первый в Сахалинской области. Набор манекенов и создание условий, приближенных к реальной ситуации, даст возможность отрабатывать навыки и получать новые знания не только студентам, но и действующим специалистам.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Экипаж контейнеровоза спас унесённых волнами рыбаков в Охотском море
10:22 Сегодня Компания «РВК-Сахалин» поддерживает проект юных натуралистов по разведению рыбы
11:32 Сегодня В Охинском районе модернизируют водоснабжение
09:41 Сегодня Студенты медколледжа Сахалина осваивают профессию на станции скорой помощи
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:58 3 Октября Новые правила диспансеризации: что нужно знать для прохождения обследования
17:10 3 Октября Духовные ценности и просвещение: в Южно-Сахалинске пройдет конференция «Иннокентьевские чтения»
15:39 3 Октября Идеи по улучшению качества жизни предложат молодые медики из разных уголков страны
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
Выбор редакции
- 18:05 Сегодня Специалисты осмотрели капитальный ремонт подвалов в Анивском и Корсаковском районах
- 16:47 Сегодня Раздельный сбор на Сахалине: 66,2 тонны отходов переработано за девять месяцев
- 16:07 Сегодня Как боец СВО Александр Богатырев нашел призвание в «Героях Сахалина и Курил»
- 15:31 Сегодня В Корсакове работает крупнейшее профильное отделение паллиативной помощи
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?