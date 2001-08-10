Студенты медколледжа Сахалина осваивают профессию на станции скорой помощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Больше 30 студентов Сахалинского базового медколледжа готовятся к трудоустройству в Центр скорой медицинской помощи. В рамках программы «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» будущие специалисты побывали на экскурсии в профильном учреждении и встретились с министром здравоохранения региона Владимиром Кузнецовым.

Главный врач Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Горфункель познакомил потенциальных сотрудников с работой выездных бригад и оперативного отдела. Большинство студентов уже проходили практику на базе областного учреждения и уверены в своём решении именно здесь начать свою трудовую карьеру.

- С выбором профессии я определился ещё в детстве, несколько поколений в моей семье связаны со здравоохранением. Выбрал путь фельдшера скорой помощи, это передовая медицины, я уже знаю, насколько трудна здесь работа, но готовлюсь к ней и не боюсь сложностей, - поделился студент медицинского колледжа Дмитрий Широков.

Для Центра скорой медицинской помощи набор такого количества выпускников является самым массовым за всю историю. Это связано с изменением штатного расписания и добавлением новой бригады. В учреждении появится сразу несколько десятков вакантных мест - благодаря взаимодействию с базовым медицинским колледжем будет возможность оперативно закрыть возникшую потребность в специалистах.

- Сейчас у нас записаны 33 студента – те, кто планирует прийти к нам после обучения. Их ждёт ещё одна практика с последующим трудоустройством. Конечно, кто-то в процессе может передумать, но надеемся, что большинство ребят всё-таки заинтересуются такой возможностью, - отметил главный врач Константин Горфункель.

На встрече с министром здравоохранения Сахалинской области Владимиром Кузнецовым студенты смогли задать вопросы по заработной плате, возможностях карьерного роста и приобретении жилья. Министр подчеркнул, что областное учреждение соответствует всем современным требованиям, а все сложные ситуации начинающие специалисты отрабатывают с кураторами и наставниками В будущем на базе Центра скорой медицинской помощи откроется современный симуляционный центр – первый в Сахалинской области. Набор манекенов и создание условий, приближенных к реальной ситуации, даст возможность отрабатывать навыки и получать новые знания не только студентам, но и действующим специалистам.