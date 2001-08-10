«Аэрофлот» доставил двух эму из Нижнего Новгорода в Сахалинский зооботанический парк
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 октября Аэрофлот осуществил перевозку двух эму из Нижнего Новгорода в Сахалинский зооботанический парк. Крупнейшие представители австралийской фауны совершили перелёт из Нижегородского зоопарка на Дальний Восток двумя рейсами авиакомпаний Группы: Аэрофлота и «России», с пересадкой в Москве.
Экзотических пернатых пассажиров разместили в специально оборудованных контейнерах, обеспечивающих комфорт и безопасность путешествия. Во время полёта в грузовом отсеке лайнеров поддерживался специальный, оптимальный для теплолюбивых птиц температурный режим. Во время стыковки в Москве работники наземных служб, следуя инструкциям отправителя, угостили эму свежей капустой и напоили водой.
Аэрофлот традиционно уделяет особое внимание транспортировке живых птиц и животных, стремясь обеспечить им максимальный комфорт и безопасность. Подробности о грузовых перевозках на регулярных рейсах можно узнать в специальном разделе на сайте авиакомпании.
