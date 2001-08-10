Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2025
Сейчас 00:03
81,55|94,94
Долинские огнеборцы ликвидировали пожар в квартире
17:38, | Новости общества Сахалина и Курил

«Аэрофлот» доставил двух эму из Нижнего Новгорода в Сахалинский зооботанический парк

«Аэрофлот» доставил двух эму из Нижнего Новгорода в Сахалинский зооботанический парк

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 октября Аэрофлот осуществил перевозку двух эму из Нижнего Новгорода в Сахалинский зооботанический парк. Крупнейшие представители австралийской фауны совершили перелёт из Нижегородского зоопарка на Дальний Восток двумя рейсами авиакомпаний Группы: Аэрофлота и «России», с пересадкой в Москве.

Экзотических пернатых пассажиров разместили в специально оборудованных контейнерах, обеспечивающих комфорт и безопасность путешествия. Во время полёта в грузовом отсеке лайнеров поддерживался специальный, оптимальный для теплолюбивых птиц температурный режим. Во время стыковки в Москве работники наземных служб, следуя инструкциям отправителя, угостили эму свежей капустой и напоили водой.

Аэрофлот традиционно уделяет особое внимание транспортировке живых птиц и животных, стремясь обеспечить им максимальный комфорт и безопасность. Подробности о грузовых перевозках на регулярных рейсах можно узнать в специальном разделе на сайте авиакомпании.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?