Безопасный подъезд: власти улучшают путь к «Связисту» и «Радисту»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению губернатора Валерия Лимаренко и мэра Сергея Надсадина начато профилирование участка дороги, ведущей к СНТ «Связист» и «Радист» в Елочках. Решение о проведении работ было принято на встрече с горожанами в Дальнем 30 сентября.

Жители ряда садоводческих товариществ, в том числе «Связист» и «Радист», обратили внимание на неудовлетворительное состояние подъездных путей к своим домам. Вопрос был взят на контроль. На следующий день специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства выехали на место и оценили ситуацию. По итогам осмотра было принято решение о необходимости приведения данного участка дороги в нормативное состояние с применением инертного материала.

Сегодня подрядная организация, которая занимается содержанием этого пути, приступила к профилированию. На участке протяженностью более 400 метров работает тяжелая техника. В течение дня специалисты приведут дорогу в порядок.

- На данный момент на объект завезено 70 кубов щебня. После грейдирования мы планируем провести локальную подсыпку в местах, где это наиболее необходимо, а затем уплотним покрытие, - рассказал представитель подрядной организации Ян Хоменко.

Встречи с населением – это не просто формальность, а действенный способ решать актуальные городские вопросы. Как отмечает южносахалинка Татьяна Котвицкая, открытый и конструктивный диалог между жителями и властью является движущей силой для позитивных изменений.

- Здорово видеть, что обращения жителей не остаются без внимания, а встречи с представителями мэрии и областного правительства реально способствуют быстрому решению насущных проблем горожан. Когда люди могут открыто говорить о своих трудностях, а власть слышит и реагирует, это создает импульс для развития нашего города. Такие встречи, где на одном уровне обсуждаются вопросы, волнующие жителей, и где принимаются оперативные решения – это показатель того, что власть действительно нацелена на улучшение жизни горожан, - подчеркнула Татьяна Котвицкая.

Приведение дорог в нормативное состояние — комплексная задача, которая стоит на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и главы региона Валерия Лимаренко. Прежде всего, это вопрос обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Муниципалитет планомерно ведет эту работу, применяя системный подход.