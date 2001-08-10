Инструкторы учат прибывших бойцов штурму блиндажей перед отправкой в зону СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО) проходят подготовку на полигоне «Троицкий».

Мотострелки отрабатывают захват опорных пунктов «противника» и их удержание. Занятия проводят опытные инструкторы, а программа обучения построена с учётом реальной обстановки в зоне СВО.

Штурмовые подразделения выдвигаются в указанный район на штатной технике. Под прикрытием боевой машины военнослужащие делают резкий рывок к опорнику условного противника. По вражеской позиции отрабатывают гранатомётчики, также свою позицию занимает пулемётчик и начинает вести непрерывный огонь.

Пока «противник» деморализован мотострелки начинают штурм. При сближении на минимальное расстояние в ход идут наступательные гранаты, после чего боевые группы врываются в окопы и вступают в стрелковый бой.

«Мы учим вновь прибывших бойцов штурмовать блиндажи и окопы, передаём свой боевой опыт. Обращаем внимание на то, чтобы боевые группы понимали друг друга с пол слова, учим общаться жестами», - рассказал инструктор по боевой подготовке с позывным «Рубин».

Занятия с военнослужащими на полигоне «Троицкий» проходят по программе, специально адаптированной к реальным боевым действиям и приносят положительный результат.