15:39, | Новости общества Сахалина и Курил
«Поделись теплом души»: сахалинские нефтяники порадовали пенсионеров подарками ко Дню пожилых людей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», дочернего общества «Роснефти», провели благотворительную акцию «Поделись теплом души» в поддержку постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в с. Углезаводске Долинского района.
Каждый год 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Часто в преклонном возрасте одиночество становится серьезной проблемой, особенно если рядом нет близких родственников или друзей. Каждый из нас хочет ощущать себя частью общества, наполнять свою жизнь делами и интересными событиями. Международный день пожилых людей был учрежден ООН в 1990 году, чтобы привлечь внимание к проблемам, приходящим с возрастом, и к поиску возможностей улучшить качество жизни наших пенсионеров.
Акция «Поделись теплом души» среди сотрудников «Сахалинморнефтегаз-Шельф» стартовала в их профессиональный праздник – в День нефтяника, 6 сентября. За месяц волонтеры собрали 14 больших коробок с необходимыми и приятными вещами, которые способны скрасить будни пожилых людей. Среди собранного - теплые носки и варежки, чтобы сделать комфортнее прогулки на свежем воздухе. В огромном количестве - творческие принадлежности: блокноты, ручки, мольберты, наборы для творчества, а также книги со сканвордами и кроссвордами. К подаркам прилагались и сладости для чаепития с друзьями.
Для пожилых людей в особенности важно поддерживать себя в хорошей физической форме. Поэтому волонтеры передали в дом-интернат также палки для скандинавской ходьбы. Этот простой спортивный аксессуар позволяет лучше удерживать равновесие, особенно на сложных дорожках, помогает снизить нагрузку на суставы и укрепляет мышцы ног и рук.
Конечно, постояльцы интерната были рады подаркам. Но особенно они обрадовались теплым словам с поздравлениями - волонтеры прислали персональные открытки, наполненные участием и заботой.
Ощущение себя частью общества, социальной жизни, помогает наполнять жизнь смыслом и определять ее цели. «Поделись теплом души» - не просто доброе дело, но и напоминание всем нам о важной роли внимания и поддержки в жизни пожилых людей и тех, кто нуждается в дополнительной помощи по состоянию здоровья.
