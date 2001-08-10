Инспекторы ЖКХ оценили капремонт дворов и скверов в Углегорском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области продолжают осуществлять выездные инспекции для проверки качества выполненных работ по капитальному ремонту дворовых территорий и благоустройству общественных пространств. В этот раз мониторинг провели в Углегорском районе.

В ходе проверки эксперты оценили качество капремонта придомовой территории по улице Интернациональной, 17, 18, 19 в Шахтерске. Контракт на работы был заключен в 2023 году, однако ввиду недобросовестности подрядчика, договор пришлось расторгнуть. С августа текущего года к работам приступила другая подрядная организация. В течение нескольких месяцев здесь установили наружное освещение, уложили новое дорожное покрытие, включая бордюрный камень, оборудовали тротуары, частично выполнили озеленение, так как в следующем году жители двора продолжат самостоятельно озеленять территорию по своему усмотрению. Для удобства тут установили лавочки и урны.

– По результатам мониторинга выявлены некоторые замечания, которые уже взяты в работу. Это отсутствие тактильной плитки, а также проблемы с отводом воды, которая скапливается во время обильных осадков на одном из участков. В скором времени недочеты будут устранены, – рассказала заместитель руководителя Дирекции по реализации программ в сфере ЖКХ Наталья Заковраш.

Кроме того, специалисты оценили новые общественные пространства, реализованные в текущем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Среди них – сквер по улице Приморской. Здесь установлены малые архитектурные формы, оборудована детская игровая площадка, размещены удобные лавочки и организовано комплексное освещение, что создает комфортную атмосферу для отдыха в любое время суток. Особое внимание было уделено сохранению и ремонту расположенных на территории памятников.

Осмотрели и еще одно место для прогулок и отдыха – сквер по улице Победы, 172. В рамках благоустройства тут уложили плитку, высадили газон, установили скамейки и малые архитектурные формы. Также проведены работы по высадке деревьев и кустарников.

Особое внимание эксперты уделили детской игровой площадке, обустроенной по улице Бумажной, 13. Для детей здесь установили новые спортивные снаряды и игровой комплекс с горкой, а для родителей предусмотрели комфортные лавочки, чтобы можно было с удобством следить за играющими детьми.

Стоит отметить, что в следующем году в муниципалитете приступят к благоустройству скверов по улице Красноармейской в Углегорске и по улице Мира в Шахтерске. Они стали победителями Всероссийского голосования за объекты благоустройства, которое проходит по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей по решению Президента России в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Также продолжатся работы по капитальному ремонту дворов. В частности, по улице Интернациональной преобразят еще несколько придомовых территорий.