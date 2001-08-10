Инспекторы ЖКХ оценили капремонт дворов и скверов в Углегорском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области продолжают осуществлять выездные инспекции для проверки качества выполненных работ по капитальному ремонту дворовых территорий и благоустройству общественных пространств. В этот раз мониторинг провели в Углегорском районе.
В ходе проверки эксперты оценили качество капремонта придомовой территории по улице Интернациональной, 17, 18, 19 в Шахтерске. Контракт на работы был заключен в 2023 году, однако ввиду недобросовестности подрядчика, договор пришлось расторгнуть. С августа текущего года к работам приступила другая подрядная организация. В течение нескольких месяцев здесь установили наружное освещение, уложили новое дорожное покрытие, включая бордюрный камень, оборудовали тротуары, частично выполнили озеленение, так как в следующем году жители двора продолжат самостоятельно озеленять территорию по своему усмотрению. Для удобства тут установили лавочки и урны.
– По результатам мониторинга выявлены некоторые замечания, которые уже взяты в работу. Это отсутствие тактильной плитки, а также проблемы с отводом воды, которая скапливается во время обильных осадков на одном из участков. В скором времени недочеты будут устранены, – рассказала заместитель руководителя Дирекции по реализации программ в сфере ЖКХ Наталья Заковраш.
Кроме того, специалисты оценили новые общественные пространства, реализованные в текущем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Среди них – сквер по улице Приморской. Здесь установлены малые архитектурные формы, оборудована детская игровая площадка, размещены удобные лавочки и организовано комплексное освещение, что создает комфортную атмосферу для отдыха в любое время суток. Особое внимание было уделено сохранению и ремонту расположенных на территории памятников.
Осмотрели и еще одно место для прогулок и отдыха – сквер по улице Победы, 172. В рамках благоустройства тут уложили плитку, высадили газон, установили скамейки и малые архитектурные формы. Также проведены работы по высадке деревьев и кустарников.
Особое внимание эксперты уделили детской игровой площадке, обустроенной по улице Бумажной, 13. Для детей здесь установили новые спортивные снаряды и игровой комплекс с горкой, а для родителей предусмотрели комфортные лавочки, чтобы можно было с удобством следить за играющими детьми.
Стоит отметить, что в следующем году в муниципалитете приступят к благоустройству скверов по улице Красноармейской в Углегорске и по улице Мира в Шахтерске. Они стали победителями Всероссийского голосования за объекты благоустройства, которое проходит по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей по решению Президента России в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Также продолжатся работы по капитальному ремонту дворов. В частности, по улице Интернациональной преобразят еще несколько придомовых территорий.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:41 Сегодня Бронза международного турнира «Золотой шайбы» досталась «Сахалину»
11:45 Сегодня Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей
11:03 Сегодня Сахалинэнерго очистили лед на двух ЛЭП
09:00 Сегодня 55% дальневосточников поддерживают «период охлаждения» перед кредитами свыше 50 тыс.
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:58 3 Октября Новые правила диспансеризации: что нужно знать для прохождения обследования
17:10 3 Октября Духовные ценности и просвещение: в Южно-Сахалинске пройдет конференция «Иннокентьевские чтения»
11:08 2 Октября Строительство водозабора «Южный» близится к завершению
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 17:38 Сегодня «Аэрофлот» доставил двух эму из Нижнего Новгорода в Сахалинский зооботанический парк
- 17:10 Сегодня Безопасный подъезд: власти улучшают путь к «Связисту» и «Радисту»
- 16:38 Сегодня Инструкторы учат прибывших бойцов штурму блиндажей перед отправкой в зону СВО
- 16:10 Сегодня Всероссийский день чтения отметили в СахОУНБ встречей с сахалинскими писательницами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?