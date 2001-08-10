Спасение на поле боя: сахалинские гвардейцы изучают тактическую медицину в ВВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), проходят курс обучения по тактической медицине на полигоне.

На полигоне «Троицкий» мотострелки осваивают оказание первой помощи условно раненному товарищу и самопомощи. Опытные инструкторы на личном примере показываю бойцам как остановить кровотечение с помощью наложения жгута или кровоостанавливающего турникета.

Вне зависимости от своей воинской должности все военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения ВВО на Сахалине, проходят курс тактической медицины.

«Одно дело наложить себе жгут или турникет в спокойной обстановке, и совсем другое в полной экипировки, лёжа в лесополосе под вражеским огнём. Идеально, когда у вас есть четыре турникета, на каждую конечность. При ранении всех конечностей вы, вероятно, сами себе помощь не окажете, но вам сможет помочь товарищ», - сказал инструктор по тактической медицине с позывным «Лютога».

«При ранениях в шею, подмышку и пах невозможно остановить кровотечение путём наложения жгутов и турникетов в эти области. Поэтому в этих областях используется тампонирование раны, желательно использовать бинты с гемостатическим веществом», — добавил инструктор.