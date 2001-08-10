Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На площадке водозабора «Южный» продолжаются строительные работы. Это крупнейший из объектов водоснабжения, возводимый в островном регионе за последние десятилетия. Он обеспечит чистой водой более 65 тысяч жителей островной столицы.
При строительстве водозабора применяются сложные технологические решения. А ряд объектов – имеют статус уникальных.
Так, например, завершается строительство самой заметной части водозабора – двух резервуаров чистой воды. Они производились по специальному заказу и станут самыми крупными в Сахалинской области.
Объем каждого – 5 тысяч кубометров, высота – соразмерна с 9-тиэтажным домом. Каждый резервуар обустроен обогревающими кабелями – это необходимо, чтобы чистая вода в них не замерзала зимой и резервуары всегда были готовы к эксплуатации.
Стены резервуаров выполнены из высококачественной нержавеющей стали с оцинковкой. Сама конструкция построена бесшовным методом – все стыки металлических листов соединены болтами. Такой способ является самым надежным и не допускает протеканий. На один резервуар потребовалось 120 тысяч тонн стали и 35 тысяч болтов, 35 тысяч шайб и 95 тысяч шайб разного размера.
Один резервуар уже готов к эксплуатации, во втором – выполняется обустройство кровли.
Кроме резервуаров на площадке ведется строительство насосной станции второго подъема, уже завершено бурение 18 скважин, они готовы к эксплуатации.
Кроме того, на новом водозаборе расположены 3 ливневых очистных сооружения, накопитель сточных вод, обустроены контрольно-пропускной пункт, внутриплощадочные инженерные сети, сейчас возводится ограждение по всему периметру объекта.
Напомним, в прошлом году «РВК-Сахалин» были построены более 24 тысяч метров новых трубопроводов. Они обеспечат подачу воды от нового водозабора в дома горожан, проживающих в южной части города. Также к новому источнику водоснабжения подключат поликлинику в «Хомутово», школы и детский сад.
Строительство ведется без выходных, на объекте задействовано более 100 рабочих и более 30 единиц специализированной техники.
