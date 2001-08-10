Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2025
Сейчас 00:02
81,55|94,94
Долинские огнеборцы ликвидировали пожар в квартире
11:45, | Новости общества Сахалина и Курил

Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей

Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На площадке водозабора «Южный» продолжаются строительные работы. Это крупнейший из объектов водоснабжения, возводимый в островном регионе за последние десятилетия. Он обеспечит чистой водой более 65 тысяч жителей островной столицы.

При строительстве водозабора применяются сложные технологические решения. А ряд объектов – имеют статус уникальных.

Так, например, завершается строительство самой заметной части водозабора – двух резервуаров чистой воды. Они производились по специальному заказу и станут самыми крупными в Сахалинской области. 

Объем каждого – 5 тысяч кубометров, высота – соразмерна с 9-тиэтажным домом. Каждый резервуар обустроен обогревающими кабелями – это необходимо, чтобы чистая вода в них не замерзала зимой и резервуары всегда были готовы к эксплуатации.

Стены резервуаров выполнены из высококачественной нержавеющей стали с оцинковкой. Сама конструкция построена бесшовным методом – все стыки металлических листов соединены болтами. Такой способ является самым надежным и не допускает протеканий. На один резервуар потребовалось 120 тысяч тонн стали и 35 тысяч болтов, 35 тысяч шайб и 95 тысяч шайб разного размера.

Один резервуар уже готов к эксплуатации, во втором – выполняется обустройство кровли.  

Кроме резервуаров на площадке ведется строительство насосной станции второго подъема, уже завершено бурение 18 скважин, они готовы к эксплуатации.

Кроме того, на новом водозаборе расположены 3 ливневых очистных сооружения, накопитель сточных вод, обустроены контрольно-пропускной пункт, внутриплощадочные инженерные сети, сейчас возводится ограждение по всему периметру объекта.

Напомним, в прошлом году «РВК-Сахалин» были построены более 24 тысяч метров новых трубопроводов. Они обеспечат подачу воды от нового водозабора в дома горожан, проживающих в южной части города. Также к новому источнику водоснабжения подключат поликлинику в «Хомутово», школы и детский сад.

Строительство ведется без выходных, на объекте задействовано более 100 рабочих и более 30 единиц специализированной техники.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?