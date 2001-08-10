Сахалинэнерго очистили лед на двух ЛЭП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Энергетики ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) успешно провели плавку гололеда на двух высоковольтных линиях электропередачи в северных районах острова: «Тымовская - Ногликская» и «Тымовская - Александровская». Это позволило избежать повреждения ЛЭП и масштабного нарушения электроснабжения потребителей.
Гололед - один из главных факторов, создающих угрозу стабильной работе объектов ПАО «Сахалинэнерго» и надежности электроснабжения потребителей в осенне-зимний период. Образование «ледяной муфты» приводит к обрыву проводов и деформации опор ЛЭП.
Гололед образуются из капель дождя, мороси или тумана при отрицательной температуре воздуха. При соприкосновении с твердым предметом переохлажденные капли быстро кристаллизуются и превращаются в лед.
Наиболее опасный период для сахалинских сетевых энергообъектов – это ноябрь и начало декабря, март и апрель месяцы, когда температура воздуха колеблется от -10 градусов до +3 градусов.
В ПАО «Сахалинэнерго» действует система контроля за гололедообразованием, которая состоит из гололедных постов, установленных на высоковольтных ЛЭП. Они фиксируют изменения веса провода, скорость образования наледи, силу и направление ветра, температуру и влажность воздуха. Эти данные в режиме реального времени по каналам GSM-связи передаются диспетчерам Тихоокеанского РДУ, где принимается решение о необходимости плавки гололеда.
