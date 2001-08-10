Студентка создаст викторину о аэровокзале Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Викторину о главной авиагавани региона планирует подготовить студентка специальности «Сервис на воздушном транспорте» Южно-Сахалинского педагогического колледжа София Котенёва. Проект настольной игры станет её выпускной квалификационной работой.
Новым сервисом смогут воспользоваться участники экскурсионной программы комплекса. Сегодня её основная аудитория – школьники младшего звена. Обычно их знакомство со службами аэровокзала занимает около часа. За это время ребята проходят через досмотр на входе, изучают зону регистрации и табло в зале ожидания вылетов, в галерее наблюдают за обслуживанием воздушных судов. Чтобы сделать экскурсию более интерактивной и увлекающей, София и решила разработать игру.
«Чаще всего такие практические выпускные проекты студенты воплощают на производстве сами. Так было летом этого года и прошлого, когда после защиты дипломов, ребята трудоустраивались в аэровокзал и внедряли в наши процессы свои идеи. Нам это позволяет отобрать в штат вовлечённых сотрудников, заинтересованных в отрасли и её развитии. К примеру, в этом году мы приняли на работу около 50-ти выпускников Южно-Сахалинского педагогического колледжа. Ожидаем, что в 2026-ом этот показатель станет ещё больше», – подметила директор по персоналу АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Дарья Моногарова.
В ближайшие недели студентка будет активно посещать экскурсии, изучать маршрут, прорабатывать возможные блоки для игры. Помогать ей в этом будут сотрудники аэровокзального комплекса. Они станут наставниками для большей части выпускников Южно-Сахалинского педагогического колледжа. Посвятить дипломы производственным процессам терминала решили 60% будущих авиаторов.
«Мне кажется, что авиация – это одна из самых увлекательных и красивых отраслей. Хотелось бы, чтобы современные дети и подростки больше знали о её специальностях, лучше ориентировались в терминалах, понимали тонкости. Думаю, донести эту информацию в игровой форме – лучшее решение. Викторина станет итогом, срезом усвоенных знаний, поможет не только детям лучше запомнить материал, но и сотрудникам аэровокзала понять: на каких точках маршрута нужно усилить внимание», – отметила студентка Южно-Сахалинского педагогического колледжа София Котенёва.
На изучение работы аэровокзала у молодых людей в запасе около полугода. За это время они проведут опросы и глубинные интервью среди сотрудников и пассажиров, соберут статистические данные и проанализируют их. По итогу студенты разработают решения по совершенствованию навигации, обслуживанию маломобильных пассажиров, методов определения потенциально опасных людей в зоне досмотра. Консультация от специалистов авиагавани позволит молодым людям создать продукт, максимально подходящий под её требования.
«В этом году наши студенты выбрали разнообразные темы: от внедрения искусственного интеллекта в работу авиагавани до изменения обслуживания питомцев. Направления для проектов нам подсказали сами сотрудники аэровокзала. На встрече с выпускниками они подробно рассказали о технологиях и стандартах комплекса, а также о тех моментах, которые они хотели бы улучшить. Думаю, наши ребята подойдут к решению задач творчески и смогут представить объективный взгляд на процессы со стороны», – подчеркнула заведующая направлением подготовки «Сервис на воздушном транспорте» Южно-Сахалинского педагогического колледжа Анна Лещенко.
Ориентировочно презентация выпускных квалификационных работ состоится в конце июня – начале июля 2026 года. Оценивать проекты будут ключевые представители авиационной отрасли в регионе и на Дальнем Востоке. Лучшие идеи помогут воплотить на производстве.
