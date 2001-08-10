Члены комитета по экологии и природопользованию Сахалина посетили ТБО Извесковый

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Члены комитета по экологии и природопользованию Сахалинской областной Думы побывали на объекте для ознакомления с результатами внедрения современной системы обработки (сортировки) в рамках проводимых работ по реконструкции полигона ТБО города Южно-Сахалинск. Мероприятия реализуются в островном регионе благодаря национальному проекту «Экологическое благополучие», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.

С 2022 года на территории Южно-Сахалинска функционирует объект размещения твердых коммунальных отходов – полигон ТБО. Он включает в себя объект обработки – мусоросортировочный комплекс, и объект размещения твердых коммунальных отходов. Входной поток ТКО, которые ранее поступали на обработку, составлял порядка 60 тысяч тонн в год – на обработку направлялись отходы, образующиеся в Южно-Сахалинске, Анивском и Холмском районах.

Из-за недостаточной мощности по обработке ТКО в 2023 году было принято решение о реконструкции действующей мусоросортировочной линии с целью увеличения мощности до 124 тысяч тонн в год. К строительно-монтажным работам на объекте АО «Управление по обращению с отходами» приступили в июле 2024 года.

– На сегодняшний день уровень технической готовности полигона составляет 99%. Полностью установлено оборудование, проведены пуско-наладочные работы, завершены строительно-монтажные работы. По результатам проверки государственной инспекцией строительного надзора Сахалинской области выявлены некоторые замечания, которые мы в настоящее время устраняем. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 1 декабря текущего года, – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Работы по реконструкции позволят направить весь объем ТКО, образующихся в Южно-Сахалинске, Анивском, Холмском, Невельском, Долинском муниципальных округах, и закрыть действующую городскую свалку города Южно-Сахалинска.

– Хотелось бы ускорить процесс ввода объекта в эксплуатацию, но мы понимаем, что есть различные факторы, требующие внимания. В данном случае это замечания инспекции стройнадзора, которые необходимо устранить, и мы видим, что работа в этом направлении ведется. В целом же, объект готов к запуску, – поделился председатель постоянного комитета по экологии и природопользованию Сахалинской областной Думы Евгений Лотин.

Напомним, что с 2019 года в Сахалинской области реализуется реформа в сфере обращения с отходами, направленная на повышение эффективности их обработки и снижение объемов захоронения. В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие» к 2030 году регионы обязаны сортировать все отходы, перерабатывать не менее 50% и сократить захоронение вдвое.