Члены комитета по экологии и природопользованию Сахалина посетили ТБО Извесковый
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Члены комитета по экологии и природопользованию Сахалинской областной Думы побывали на объекте для ознакомления с результатами внедрения современной системы обработки (сортировки) в рамках проводимых работ по реконструкции полигона ТБО города Южно-Сахалинск. Мероприятия реализуются в островном регионе благодаря национальному проекту «Экологическое благополучие», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.
С 2022 года на территории Южно-Сахалинска функционирует объект размещения твердых коммунальных отходов – полигон ТБО. Он включает в себя объект обработки – мусоросортировочный комплекс, и объект размещения твердых коммунальных отходов. Входной поток ТКО, которые ранее поступали на обработку, составлял порядка 60 тысяч тонн в год – на обработку направлялись отходы, образующиеся в Южно-Сахалинске, Анивском и Холмском районах.
Из-за недостаточной мощности по обработке ТКО в 2023 году было принято решение о реконструкции действующей мусоросортировочной линии с целью увеличения мощности до 124 тысяч тонн в год. К строительно-монтажным работам на объекте АО «Управление по обращению с отходами» приступили в июле 2024 года.
– На сегодняшний день уровень технической готовности полигона составляет 99%. Полностью установлено оборудование, проведены пуско-наладочные работы, завершены строительно-монтажные работы. По результатам проверки государственной инспекцией строительного надзора Сахалинской области выявлены некоторые замечания, которые мы в настоящее время устраняем. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 1 декабря текущего года, – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
Работы по реконструкции позволят направить весь объем ТКО, образующихся в Южно-Сахалинске, Анивском, Холмском, Невельском, Долинском муниципальных округах, и закрыть действующую городскую свалку города Южно-Сахалинска.
– Хотелось бы ускорить процесс ввода объекта в эксплуатацию, но мы понимаем, что есть различные факторы, требующие внимания. В данном случае это замечания инспекции стройнадзора, которые необходимо устранить, и мы видим, что работа в этом направлении ведется. В целом же, объект готов к запуску, – поделился председатель постоянного комитета по экологии и природопользованию Сахалинской областной Думы Евгений Лотин.
Напомним, что с 2019 года в Сахалинской области реализуется реформа в сфере обращения с отходами, направленная на повышение эффективности их обработки и снижение объемов захоронения. В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие» к 2030 году регионы обязаны сортировать все отходы, перерабатывать не менее 50% и сократить захоронение вдвое.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:26 Сегодня В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
10:17 Сегодня УФСБ России по Сахалинской области пресечена противоправная деятельность двух жителей Южно-Курильска
09:43 Сегодня На Сахалине стартовал чемпионат ДФО по плаванию
09:00 Сегодня Время для себя: семейное пространство «Классно вместе» объединяет молодых мам
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:58 3 Октября Новые правила диспансеризации: что нужно знать для прохождения обследования
17:10 3 Октября Духовные ценности и просвещение: в Южно-Сахалинске пройдет конференция «Иннокентьевские чтения»
11:08 2 Октября Строительство водозабора «Южный» близится к завершению
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 17:46 Сегодня Студентка создаст викторину о аэровокзале Южно-Сахалинска
- 17:18 Сегодня Члены комитета по экологии и природопользованию Сахалина посетили ТБО Извесковый
- 16:47 Сегодня Выставка «СахалинСвоихНеБросаем» открылась в музее
- 16:12 Сегодня Сахалинцы за 9 месяцев отсортировали почти 2 тысячи тонн отходов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?