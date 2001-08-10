Сахалинцы за 9 месяцев отсортировали почти 2 тысячи тонн отходов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За девять месяцев текущего года жители Сахалинской области собрали 1804 тонн бумаги, стекла и пластика. Наиболее активно в этом вопросе участвовали жители Южно-Сахалинска – 1140 тонн, Анивского муниципального округа – более 128 тонн. Работа по раздельному накоплению отходов в островном регионе осуществляется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В числе лидеров по итогам девяти месяцев также Корсаковский район – 85,3 тонны, Поронайский – 78 тонн и Смирныховский районы – 46,6 тонн.

– Данный объем почти на 240 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. К октябрю 2024 года 1564 тонн, собранных на Сахалине, отправили на переработку. Это говорит о том, что сознательность островитян растет, все больше людей подключаются к раздельному сбору отходов, сортировка становится важной частью их жизни. А вклад каждого жителя помогает сохранить наш регион чище, – подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

В сентябре на Сахалине вывезли более 180 тонн вторичных ресурсов. По результатам сбора отходов из синих сетчатых контейнеров лидерами стали Южно-Сахалинск, Анивский, Поронайский и Ногликский районы.

– Сначала кажется сложно следовать новым правилам и собирать отдельно пластик, стекло, бумагу. Но, понимая, какое огромное количество отходов мы производим каждый день, загрязняя окружающую среду и ухудшая качество воздуха и воды, хочется сделать хоть небольшой, но вклад в будущее нашей планеты. Это оказалось совсем несложно, когда я буквально за пару недель привыкла складывать пластиковые бутылки отдельно, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Татьяна Медведева.

Напомним, что система раздельного сбора отходов внедрена в 15 районах Сахалинской области, где установлено более 1700 сетчатых контейнеров. Содержимое синих емкостей, предназначенных для пластика, стекла, алюминиевых и жестяных консервных банок, мусоровозы забирают не реже одного раза в неделю в районах и два-три раза - в областном центре. Собранные отходы отправляются на мусоросортировочные комплексы в Ногликах, Корсакове и Южно-Сахалинске, где проходит их глубокая сортировка.

После накопления необходимого объема вторичные ресурсы направляются в Хабаровск, Уссурийск, Владивосток и Новосибирск. Кроме этого, на Сахалине развивается индустрия переработки и появляются организации, стремящиеся дать отходам вторую жизнь.