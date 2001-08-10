Экологично и экономично: завод СУ-4 перевели на газ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чтобы смесь песка и битума превратилась в асфальт, этой установке нужно не больше 15 минут. Она работает без копоти в воздухе. Процесс внутри оборудования непрерывный - первый материал после соединения сразу отправляется в самосвал. А с приобретением газовой техники все стало еще быстрее и экологичнее. Прибор держит в сушильном барабане единую температуру - 200 градусов.

Газовая горелка ТТМ позволяет выстраивать точный температурный режим для просушки инертных материалов, которые находятся в барабане. Далее они поднимаются по элеватору вверх на грохот. Уже на грохоте материал сортируется. Дальше - дозировка на весах для правильного соотношения компонентов. И начинается не волшебство, а чистой воды химия: соединяют битум, инертный материал и минеральный порошок. На выходе получают качественный асфальт, который отправляют на объект. В аппарате же после процесса оседает пыль и остается лишь пар.

- Это не вредные выбросы - это очистное сооружение. Стоят две форсунки и сбивают пыль в очистные сооружения. И выходит только пар, - объяснил заместитель генерального директора "СУ-4" Юрий Келлер.

Раньше этот огромный агрегат "питался" соляркой. Работа же на газе не только экологичнее, но и экономически выгоднее. Для проведения голубого топлива территорию завода подготовили оперативно - буквально за неделю провели подземные трубы. Сейчас газ привозят в цистернах и подключают к установке.

Завод "СУ-4" обеспечивает асфальтом весь Южно-Сахалинск. За 50 лет работы его не раз модернизировали.

- Этот завод изначально работал на газовом топливе. Это ускоряет выпуск асфальтовой смеси и уменьшает загрязнение атмосферного воздуха, - отметил генеральный директор "СУ-4" Константин Моисеев.

Еще несколько лет назад на территории завода было битумоплавильное производство, которое работало на дизеле. Завод от этих установок отказался, сделав выбор в пользу создания асфальта с использованием экологически чистого топлива.

- Это в первую очередь экологично - и жители оценили уже этот момент. И это также экономично - с точки зрения использования газа более технологично, так как позволяет более точно задавать температуру смеси и поддерживать её более корректно, - объяснил министр энергетики Сахалинской области Дмитрий Куварин.

Сейчас асфальтовый завод обеспечивает материалами два важнейших объекта - проспект Мира на выезде из города и на развязке с улицей Куропатко. Сюда материал привозят оперативно. С объёмами также справляются, создавая за считанные дни ровную, а главное качественную дорогу.