Картой - выгоднее: в Южно-Сахалинске в ноябре изменится стоимость проезда в городском транспорте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обновленные тарифы вступят в силу с 1 ноября. Стоимость проезда в автобусе при оплате банковской или единой транспортной картой составит 45 рублей. Основанием для решения об изменении тарифов является удорожание ключевых составляющих транспортной отрасли.

В первую очередь, это рост цен на топливо, увеличение стоимости запчастей и комплектующих для автобусов, иных операционных расходов муниципального перевозчика.

Поэтому корректировка тарифов — необходимый компромисс для поддержания стабильной работы городского транспорта. Изучив текущую ситуацию и проблемы работы автотранспортных предприятий, региональная энергетическая комиссия выпустила соответствующий приказ.

Изменение стоимости проезда в общественном транспорте наблюдается практически во всех крупных городах Дальнего Востока. С конца сентября повышение тарифов коснулось 15 автобусных маршрутов в Хабаровске: стоимость проезда возросла от 55 до 65 рублей (цену на билет каждый перевозчик определяет индивидуально). Повышение тарифов в течение этого года также произошло и в ряде столиц субъектов ДФО: Якутске, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и др.

По показателям доступности и комфорта общественный транспорт Южно-Сахалинска остается одним из лучшим среди дальневосточных региональных центров. С 2022 года в муниципалитете реализуется транспортная реформа. За это время город обновил более 70% всего автопарка — приобретено 265 современных автобусов. В этом году на маршруты вышли еще 15 новых машин, которые заменили устаревшую технику.

- Как человек, который всю жизнь работает в сфере общественного транспорта, я вижу, какой большой шаг сделал город в части повышения комфорта пассажирских перевозок. И совершенно очевидно, что эта работа продолжится. Вместе с тем, мы понимаем, что достойное (а это, прежде всего, безопасность пассажиров) содержание автопарка с каждым годом требует все больших финансовых затрат. Но, со своей стороны, как общественники, мы продолжим контроль за качеством пассажирских перевозок. Это и состояние автобусов, и соблюдение расписания, и корректировка маршрутов с учётом мнения горожан. Все должно быть и впредь организовано для комфорта людей, вне зависимости от стоимости проезда, - подчеркнул член городского общественного и дорожного Советов, авиатор Олег Меркушев.

Также будет скорректирована стоимость одной поездки, если платить не картой, а наличными. С 1 ноября билет обойдется в 55 рублей. Разница в 10 рублей и преимущества безналичной оплаты — очевидны. Тем более, что в областном центре на проезд в общественном транспорте действует перечень льгот для разных категорий жителей. Так, пенсионеры могут оформить социальные транспортные карты. Для учеников школ действует проездной, позволяющий бесплатно пользоваться городским транспортом в течение учебного года.

Владельцы транспортной карты имеют дополнительное преимущество. Заплатив за билет один раз, в течение 45 минут со времени первой оплаты пассажир может бесплатно пересесть с одного городского автобуса на другой, а также с рельсобуса - на автобус, с автобуса - на ж\д транспорт в пределах участков «Ново-Александровск - Южно-Сахалинск - Христофоровка» и «Южно-Сахалинск — Дальнее».

Приобрести транспортную карту можно:

- на железнодорожном вокзале;

- в ООО «Единый оператор ЮС» (Пограничная, 30).

По вопросам приобретения транспортной карты необходимо обращаться в Пассажирскую компанию «Сахалин» по номеру: 71-29-94; в диспетчерскую службу ООО «Единый оператор ЮС»: 55-65-15 (*6515 с мобильного, звонок бесплатный).