Родную речь, здоровье и цивилизацию: что еще обсуждают на Иннокентьевских чтениях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дискуссионная площадка объединила делегацию православных ученых, а также местных педагогов, медиков, социологов и общественников. Формат носит культурно-краеведческий характер. Его главные задачи — создать безопасное пространство для беседы и ответить на общественно-значимые вопросы. С организаторами просветительской миссии встретился глава островной столицы Сергей Надсадин, который поддержал начинание и обозначил социальную значимость события.
Иннокентьевские чтения проходят в Южно-Сахалинске второй год подряд. В этот раз сделали акцент на научный подход и привлекли межрегиональную просветительскую общественную организацию «Объединение православных ученых», которая включает уже 40 отделений по всей стране, в нее входят 500 докторов и кандидатов наук, ректоры ведущих вузов и представители администраций крупных городов. Одно из отделений недавно открылось в столице Сахалинской области.
- Впервые в наш город приехала настолько сплоченная делегация представителей православного сообщества, которые представляют науку. — Это большая честь для города, так как в сегодняшних геополитических условиях служение ученых-просветителей обретает новый смысл и отражается на всех сферах жизни, — сказал глава города Сергей Надсадин. - Мы понимаем, насколько важно консолидировать общество и направить в сторону созидания — с помощью духовно-нравственных ценностей. Именно ценности играют ключевую роль в воспитании подрастающего поколения.
Символично, что цикл встреч открыли в Южно-Сахалинске – именно отсюда начинается движение миссии, она направляется с востока на запад. Гости посетят Хабаровск, Комсомольск на Амуре, Благовещенск. В диалог с жителями Дальнего Востока вступят доктора наук, профессоры Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Федерального научно-исследовательского центра Российской Академии Наук, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
- Мы очень надеемся, что Иннокентьевские чтения будут продолжаться и в последующие годы, ведь в них заложена социальная польза. Люди открывают для себя новые факты из истории родной земли, узнают о выдающихся деятелях, с которыми связано освоение Дальнего Востока, а также проникаются традиционной духовностью и культурой, - отметил протоиерей Виктор Горбач, руководитель миссионерского отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии, настоятель храма Святителя Иннокентия в Южно-Сахалинске.
В рамках события состоится презентация двух книг, одна из которых – «Святые врачи». Работу, посвященную духовному и физическому здоровью, представят в медицинском колледже и Сахалинской областной больнице. О ней будет говорить Шамшурина Нина Григорьевна, доктор экономических наук, профессор кафедры медицинской статистики и цифрового здравоохранения РАН.
Важно отметить, что «чтения» посвящены памяти Святителя Иннокентия, первого епископа Камчатки, Сахалина, Курил и Приамурья и одного из известнейших ученых России 19 века. О книге «Святитель Иннокентий: по его сочинениям, письмам и рассказам», говорили и на круглом столе под названием «Российская цивилизация: духовные истоки и исторические перспективы». Иеродиакон Нафанаил, в миру - Борис Бобылев, который является доктором педагогических наук и кандидатом филологических наук проведет встречу в педагогическом колледже, где уделит особое внимание книге «Родное слово» К.Д. Ушинского, отчего перейдет к обсуждению сборника про духовного покровителя Сахалина и Курил.
- Происходящее в мире сейчас заставляет нас задуматься — откуда мы и куда идем. Этот вопрос самый главный. В этом смысле фигура Святителя Иннокентия чрезвычайно важна, потому что он заложил первый камень в фундамент того общества, которое сформировалось на территории Сахалина и Курил. Подчеркну, святитель Иннокентий является центральной фигурой культурной и духовной жизни сахалинского общества, - сказал глава делегации диакон Игорь Рязанцев, заместитель председателя «Объединения православных ученых», доктор экономических наук и профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Отметим, что мероприятие проводится при участии Южно-Сахалинской и Курильской епархии, администрации города Южно-Сахалинска, СахГУ, МПОО «Объединение православных ученых», отделения Всемирного Русского Народного Собора, Сахалинского отделения Императорского Православного Палестинского Общества и СРОО «Братство Александра Невского».
