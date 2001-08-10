В «РВК-Сахалин» проходит прививочная кампания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 30 сотрудников компании на рабочем месте смогли вакцинироваться от гриппа. Осень – лучшее время для формирования иммунитета к острым респираторным заболеваниям.

Прививка от гриппа - такой же неотъемлемый элемент уважительного отношения к своему здоровью, как и гигиена. Такого мнения придерживаются специалисты центра медицинской профилактики, посетившие водоканал для проведения вакцинации. Они рассказали сотрудникам, что прививка - единственный эффективный способ предотвратить развитие тяжелых осложнений от гриппа и ОРЗ. В этом мнении солидарны островные врачи и представители ВОЗ.

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» обеспечение вакциной осуществляется централизованно по всей стране безвозмездно для жителей. Для удобства медицинские работники выезжают на предприятия, чтобы провести вакцинацию без отрыва от производства. Особенно это важно для предприятий жизнеобеспечения непрерывного цикла.

«Конечно, сделать прививку на рабочем месте очень удобно. Это требует минимального времени, а эффект дает на весь предстоящий зимний сезон», - поделился слесарь-ремонтник «РВК-Сахалин» Роланд Утц.

Для формирования приверженности здоровому образу жизни в компании проходят различные активности – от физических зарядок с приглашенным тренером до акции «Конфетка за сигаретку», призванная отказаться от вредной привычки. Кроме того, «РВК-Сахалин» в этом сезоне приняла участие в спартакиаде трудовых коллективов Южно-Сахалинска – в свободное от работы время сотрудники доказали свое мастерство в плавании, пулевой стрельбе, дартсе, беге, бадминтоне и футболе, а также сдали нормативы ГТО.

«Забота о персонале – это базовая ценность компании. Это выгодно и для сотрудников, и для предприятия. Специалисты получают возможность заботиться о своем здоровье и укреплять его. А компания поддерживает здоровый коллектив, готовый к выполнению всего обширного спектра профессиональных задач», - отметила директор по персоналу «РВК-Сахалин» Юлия Тимофеева.