Открытый турнир по спортивной борьбе состоится 11 и 12 октября в пгт. Шахтёрск.

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования пройдут по двум дисциплинам - вольной и греко-римской борьбе, их участниками станут более 100 спортсменов из Южно-Сахалинска, Корсакова, Невельска, Анивы, Сокола, Шахтёрска и других населённых пунктов области. Организаторы отмечают, что возрождение турнира не только способствует развитию спортивной борьбы на Сахалине, но и сохраняет память о героическом прошлом региона.

Мероприятие имеет особое историческое значение - в последний раз соревнования памяти Г.Г. Светецкого проводились в конце 1980-х годов. После длительного перерыва, продолжавшегося несколько десятилетий, традиция возрождается благодаря совместным усилиям Фонда содействия развитию вольной борьбы, спортивного клуба "Восход" и спортивной школы Шахтёрска.