Открытый турнир по спортивной борьбе состоится 11 и 12 октября в пгт. Шахтёрск.
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Соревнования пройдут по двум дисциплинам - вольной и греко-римской борьбе, их участниками станут более 100 спортсменов из Южно-Сахалинска, Корсакова, Невельска, Анивы, Сокола, Шахтёрска и других населённых пунктов области. Организаторы отмечают, что возрождение турнира не только способствует развитию спортивной борьбы на Сахалине, но и сохраняет память о героическом прошлом региона.
Мероприятие имеет особое историческое значение - в последний раз соревнования памяти Г.Г. Светецкого проводились в конце 1980-х годов. После длительного перерыва, продолжавшегося несколько десятилетий, традиция возрождается благодаря совместным усилиям Фонда содействия развитию вольной борьбы, спортивного клуба "Восход" и спортивной школы Шахтёрска.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:26 Сегодня В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
10:17 Сегодня УФСБ России по Сахалинской области пресечена противоправная деятельность двух жителей Южно-Курильска
09:43 Сегодня На Сахалине стартовал чемпионат ДФО по плаванию
09:00 Сегодня Время для себя: семейное пространство «Классно вместе» объединяет молодых мам
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:58 3 Октября Новые правила диспансеризации: что нужно знать для прохождения обследования
17:10 3 Октября Духовные ценности и просвещение: в Южно-Сахалинске пройдет конференция «Иннокентьевские чтения»
11:08 2 Октября Строительство водозабора «Южный» близится к завершению
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 17:46 Сегодня Студентка создаст викторину о аэровокзале Южно-Сахалинска
- 17:18 Сегодня Члены комитета по экологии и природопользованию Сахалина посетили ТБО Извесковый
- 16:47 Сегодня Выставка «СахалинСвоихНеБросаем» открылась в музее
- 16:12 Сегодня Сахалинцы за 9 месяцев отсортировали почти 2 тысячи тонн отходов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?