«Фасады, крыши и коммуникации»: в Южно-Сахалинске продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске выходят на завершающую стадию работы по капитальному ремонту МКД. Программа текущего года охватила двадцать девять многоквартирных домов областного центра, по которым запланирован ремонт девяти фасадов, четырнадцати кровель и порядка сорока видов инженерных систем и другие.

На финише - работы по капремонту дома на ул. Поповича, №102, где обновление затронуло внутридомовые сети (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электричество). Параллельно подрядные организации ведут работу по капремонту кровли и фасада здания.

Как сообщила заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Полина Цой, работы по инженерным сетям здесь уже завершены и находятся на этапе приёмки. Что касается ремонта крыши, практически на сто процентов заменена стропильная система и обрешётка, сейчас проводятся работы по устройству покрытия и планируются работы по монтажу ограждения, водосточной системы и устройства вентиляционных шахт. Капремонт фасада включает работы по утеплению торцевых стен, полную замену межпанельных швов и покраску. Далее будет выполнен ремонт входных групп. Ориентировочно, все работы будут завершены в середине ноября.

– И Фонд, и подрядчик всегда активно взаимодействуют с собственниками. Мы регулярно проводим встречи перед началом ремонта, принимаем запросы и детально разъясняем все организационные моменты. Поскольку проводится ремонт общего имущества, часто требуется открытый доступ к сетям, в том числе через жилые помещения. Жители стараются идти нам навстречу, а любые возникающие вопросы мы решаем максимально оперативно, – рассказала Полина Цой.

Контроль выполнения работ осуществляется также со стороны партии «Единая Россия».

– Мы проверяем ход работ, а также соблюдение подрядчиком всех требований и стандартов. Уделяем этому вопросу самое пристальное внимание. Ведь обращения, которые поступают по линии партии, чаще всего касаются сферы ЖКХ. Качество выполненных работ напрямую влияет на благополучие наших граждан, – прокомментировала представитель южно-сахалинского отделения партии «Единая Россия» Ангелина Кузнецова.

Своим мнением поделилась Анна Григорьевна, председатель ТОС «Пограничная 22».

– Для территориального общественного самоуправления одним из главных вопросов является комфорт горожан. Активно взаимодействует с администрацией областного центра. Также масштабная работа проводится Фондом капитального ремонта и правительством Сахалинской области. Ремонт дворов и домов затрагивает значительную часть жилого фонда. Мы наблюдаем позитивные перемены: дворы и фасады приобретают свежий вид, улучшается инфраструктура. Эти меры способствуют формированию современной, удобной и привлекательной городской среды для каждого жителя, – сказала Анна Григорьева.

В настоящее время активно ведётся формирование программы Фонда капитального ремонта на 2026-2028 годы. Администрация города продолжает обследование жилищного фонда для включения домов в реестр, и по итогам года будет утверждён перечень работ на ближайшие периоды. Данная работа ведётся по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который держит на личном контроле вопросы усиления темпов капитального ремонта и уделяет особое внимание качеству работ.