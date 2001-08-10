«Фасады, крыши и коммуникации»: в Южно-Сахалинске продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске выходят на завершающую стадию работы по капитальному ремонту МКД. Программа текущего года охватила двадцать девять многоквартирных домов областного центра, по которым запланирован ремонт девяти фасадов, четырнадцати кровель и порядка сорока видов инженерных систем и другие.
На финише - работы по капремонту дома на ул. Поповича, №102, где обновление затронуло внутридомовые сети (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электричество). Параллельно подрядные организации ведут работу по капремонту кровли и фасада здания.
Как сообщила заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Полина Цой, работы по инженерным сетям здесь уже завершены и находятся на этапе приёмки. Что касается ремонта крыши, практически на сто процентов заменена стропильная система и обрешётка, сейчас проводятся работы по устройству покрытия и планируются работы по монтажу ограждения, водосточной системы и устройства вентиляционных шахт. Капремонт фасада включает работы по утеплению торцевых стен, полную замену межпанельных швов и покраску. Далее будет выполнен ремонт входных групп. Ориентировочно, все работы будут завершены в середине ноября.
– И Фонд, и подрядчик всегда активно взаимодействуют с собственниками. Мы регулярно проводим встречи перед началом ремонта, принимаем запросы и детально разъясняем все организационные моменты. Поскольку проводится ремонт общего имущества, часто требуется открытый доступ к сетям, в том числе через жилые помещения. Жители стараются идти нам навстречу, а любые возникающие вопросы мы решаем максимально оперативно, – рассказала Полина Цой.
Контроль выполнения работ осуществляется также со стороны партии «Единая Россия».
– Мы проверяем ход работ, а также соблюдение подрядчиком всех требований и стандартов. Уделяем этому вопросу самое пристальное внимание. Ведь обращения, которые поступают по линии партии, чаще всего касаются сферы ЖКХ. Качество выполненных работ напрямую влияет на благополучие наших граждан, – прокомментировала представитель южно-сахалинского отделения партии «Единая Россия» Ангелина Кузнецова.
Своим мнением поделилась Анна Григорьевна, председатель ТОС «Пограничная 22».
– Для территориального общественного самоуправления одним из главных вопросов является комфорт горожан. Активно взаимодействует с администрацией областного центра. Также масштабная работа проводится Фондом капитального ремонта и правительством Сахалинской области. Ремонт дворов и домов затрагивает значительную часть жилого фонда. Мы наблюдаем позитивные перемены: дворы и фасады приобретают свежий вид, улучшается инфраструктура. Эти меры способствуют формированию современной, удобной и привлекательной городской среды для каждого жителя, – сказала Анна Григорьева.
В настоящее время активно ведётся формирование программы Фонда капитального ремонта на 2026-2028 годы. Администрация города продолжает обследование жилищного фонда для включения домов в реестр, и по итогам года будет утверждён перечень работ на ближайшие периоды. Данная работа ведётся по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который держит на личном контроле вопросы усиления темпов капитального ремонта и уделяет особое внимание качеству работ.
