В Вахрушеве продолжается строительство очистных сооружений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В настоящее время подрядная организация уже приступила к возведению стен локальных очистных сооружений. Также строители установили ограждение и выполняют устройство инженерных сетей. Строительство выполняется в несколько этапов и завершится не раньше 2027 года.

Комплекс очистки, производительностью 350 кубометров в сутки, будет включать в себя блок-модули сточных вод, административно-бытовой корпус, канализационно-насосную станцию, пожарную и аварийную емкости, дизельную электростанцию. На очистных сооружениях предусмотрено несколько стадий обработки сточных вод – удаление механических примесей, биологическая очистка, доочистка и обеззараживание. Очищенный и обеззараженный сток будет сбрасываться в реку Ракитка. Очистные будут очищать сточные воды потребителей пгт Вахрушев, что положительно скажется на экологической обстановке в районе.

Проект финансируется из областного бюджета – на возведение важного объекта коммунальной инфраструктуры выделено более 270 миллионов рублей. Вопросы экологии находятся в зоне особого внимания губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Глава региона и министерство ЖКХ работают над тем, чтобы острова были чистыми.