Из тысяч участников – в топ: три блогера из Сахалинской области приглашены на финал проекта «ТопБЛОГ»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юбилейный сезон проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» выходит на финишную прямую: все ближе масштабный Медиафорум в Калининградской области, в рамках которого пройдет финал одного из направлений сезона – трека «Медиакампус». В этом году образовательная программа собрала более 24 тысяч заявок со всей страны. Отобраны 150 лучших медиапроектов, авторы которых доказали талант, креативность и готовность решать важные социальные задачи. Именно они представят свои регионы в финале, который объединит ярких блогеров страны и задаст новые тренды развития медиа. Из Сахалинской области на финал проекта «ТопБЛОГ» приглашены учитель Ольга Шабалова, общественный деятель Максим Шелепов и автор блога о малой Родине Екатерина Петрова.

«ТопБЛОГ» – один из крупнейших медиапроектов страны, объединяющий авторов, создающих честный, полезный и социально значимый контент. В пятом сезоне 2025 года особое внимание уделено образовательному направлению – треку «Медиакампус». Блогеры прошли серию лекций, практических занятий и экспертных разборов, а главным испытанием стал конкурс выпускных работ, свои силы в котором пробовали тысяча прошедших отбор участников. Все работы прошли экспертную оценку. Молодые авторы представили медиапроекты о сохранении культурного кода, экологии, здоровье, развитии регионов, поддержке подростков и цифровой безопасности. Эти темы показывают: блогинг сегодня – не только креатив, но и ответственность за аудиторию и страну.

«Сегодня мы наблюдаем трансформацию блогинга в полноценную общественную институцию. Лидеры мнений становятся проводниками ценностей и катализаторами позитивных изменений. В этом и заключается одна из ключевых задач президентской платформы «Россия – страна возможностей»: мы не просто раскрываем таланты, мы создаем систему, где энергия и идеи каждого преобразуются в конкретный вклад в развитие страны. Именно на таких площадках, как Медиафорум в Калининграде, и формируется актуальная повестка для всей медиаиндустрии», – подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Медиафорум проекта «ТопБЛОГ» пройдет 22–24 октября в образовательном центре «ШУМ» Калининградской области под девизом «ШУМный контент». Здесь соберутся самые яркие блогеры и авторы страны, чтобы решать живые медиазадания, презентовать креативные проекты и работать с реальными кейсами от партнеров и наставников проекта. Участников ждут встречи с лидерами индустрии, дискуссии о будущем медиасферы, практикумы по созданию социально значимого контента и менторские консультации от ведущих экспертов.

Из Сахалинской области на Медиафорум приглашены три финалиста проекта «ТопБЛОГ», которых объединяет стремление через медиа показать ценность образования, истории и культуры родного региона, а также вдохновить людей на перемены.

Ольга Шабалова – учитель английского языка из Южно-Сахалинска, которая уверена: лучшие эксперты по медиаграмотности – ее собственные ученики. Именно они когда-то стали ее медианаставниками, научили снимать динамичные видео и уверенно держаться в кадре. Сегодня блог Ольги – это живой дневник, где уроки превращаются в квесты, а английский язык становится доступным и увлекательным. «Медиакампус» подарил мне уверенность в том, что учитель может и должен говорить с обществом. Наша миссия шире классной комнаты — мы можем вдохновлять и менять стереотипы о школе», – отмечает участница.

Максим Шелепов – региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства», автор блогов «Дневник одного Сахалина» и «Пешком по Сахалину». Его главная цель – показать красоту и уникальность родного края через истории, маршруты и личные открытия. «Участие в «ТопБЛОГ» придало мне веру в себя, дало новые инсайты и возможность с профессиональной точки зрения взглянуть на свои соцсети. Проект стал отправной точкой для запуска медиапроекта, который рассказывает о Сахалине простым и увлекательным языком», – поделился Максим.

Екатерина Петрова (на фото) – уроженка Сахалина, которая после нескольких лет работы в Москве вернулась на малую Родину и решила рассказать о ней в блоге. Ее посты – это истории о климате, культуре и повседневной жизни островитян, советы по маршрутам и достопримечательностям. «На проекте я поняла: блог – это отражение личности. Не нужно загонять себя в рамки, важно быть собой. За искренностью и честным мнением приходят читатели, и это мой главный стимул развиваться дальше», – рассказывает Екатерина.

В своих выпускных проектах сахалинские авторы поднимают разные, но важные темы. Ольга исследует проблему цифрового выгорания, особенно актуальную для аудитории старше 35 лет, Максим обращается к слабому информированию населения и туристов об историческом и культурном наследии Сахалина и Курильских островов, Екатерина сосредоточилась на проблеме недостаточной информированности жителей России о жизни и достопримечательностях Сахалина, подчеркивая: родной регион заслуживает большего внимания и интереса.

В рамках Медиафорума состоится финал трека «Медиакампус» пятого сезона проекта «ТопБЛОГ». До поездки на событие 150 авторов лучших выпускных работ пройдут онлайн-защиты своих выпускных работ, где представят медиапроекты и в прямом диалоге с экспертами подтвердят их актуальность и потенциал. Имена победителей пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» будут названы на торжественной церемонии в заключительный день форума.

Сегодня образовательные возможности проекта «ТопБЛОГ» открыты для всех жителей страны. Каждый желающий может бесплатно пройти программу «Медиакампус», чтобы прокачать навыки в сфере медиа, контента и личного бренда. Кроме того, запущен новый курс по ораторскому мастерству, регистрация на программы доступна на сайте проекта topblog.rsv.ru.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Его цель – находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений.