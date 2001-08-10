Сахалинские студенты могут поучаствовать в стипендиальной программе «Система»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС и благотворительный фонд «Система» объявляют о старте нового сезона стипендиального конкурса для студентов вузов и организаций среднего профильного образования всех форм обучения. Победители получат финансовую поддержку и пройдут стажировки в компаниях-партнерах проекта.
Стипендиальный конкурс «Система» направлен на поддержку молодежи в исследовательской, научной и инновационной деятельности в приоритетных областях научно-технологического развития. К участию в конкурсе приглашаются авторы проектов и разработок по созданию новых и усовершенствованию уже действующих технологических решений в различных отраслях экономики и производства.
В общей сложности в рамках стипендиального конкурса представлены 15 номинаций, каждая из которых посвящена отдельной отрасли экономики и курируется одним из ведущих российских работодателей в данной отрасли. Номинация «Технологии для комфортной жизни» в партнерстве с МТС, призвана поддержать идеи и разработки, направленные на создание и улучшение современных сервисов – в сферах искусственного интеллекта, нейросетей, обработки данных для повседневной жизни или работы бизнеса, программных продуктов, цифровых систем мониторинга и умных помощников.
Подать заявку на участие в конкурсе «Система» можно до 10 ноября 2025 года на платформе «Лифт в будущее». Стипендиаты, отобранные по итогам конкурса, получат финансовую поддержку в течение пяти месяцев, а также возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах проекта. Размер стипендиальной поддержки для студентов вузов составит 25 000 руб. ежемесячно, а для студентов СПО – 10 000 руб. в месяц.
«МТС активно участвует в развитии молодёжи региона, сотрудничает с учебными заведениями и организует собственные образовательные мероприятия. В целом, сахалинские студенты активно участвуют в хакатонах и акселераторах, погружаясь в реальные задачи бизнеса. Так, в прошлом сезоне стипендиального конкурса «Система» самыми популярными номинациями для участия стали «Технологии для комфортной жизни» – заявки на нее подали более трети участников конкурса», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:21 Сегодня Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
09:00 Сегодня Свыше 86 тысяч заявок принято горячей линией ЖКХ за пять лет работы
10:14 Сегодня Сахалинцы перевели мошенникам более 25 миллионов рублей
12:00 Сегодня Новый сезон программы «Взгляды» дополнится 3D-форматом
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:58 3 Октября Новые правила диспансеризации: что нужно знать для прохождения обследования
17:10 3 Октября Духовные ценности и просвещение: в Южно-Сахалинске пройдет конференция «Иннокентьевские чтения»
11:08 2 Октября Строительство водозабора «Южный» близится к завершению
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 17:49 Сегодня Россияне назвали самые ожидаемые операции в цифровых рублях
- 16:56 Сегодня «Фасады, крыши и коммуникации»: в Южно-Сахалинске продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов
- 16:26 Сегодня В Вахрушеве продолжается строительство очистных сооружений
- 15:47 Сегодня Из тысяч участников – в топ: три блогера из Сахалинской области приглашены на финал проекта «ТопБЛОГ»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?