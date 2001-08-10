Сахалинские студенты могут поучаствовать в стипендиальной программе «Система»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС и благотворительный фонд «Система» объявляют о старте нового сезона стипендиального конкурса для студентов вузов и организаций среднего профильного образования всех форм обучения. Победители получат финансовую поддержку и пройдут стажировки в компаниях-партнерах проекта.

Стипендиальный конкурс «Система» направлен на поддержку молодежи в исследовательской, научной и инновационной деятельности в приоритетных областях научно-технологического развития. К участию в конкурсе приглашаются авторы проектов и разработок по созданию новых и усовершенствованию уже действующих технологических решений в различных отраслях экономики и производства.

В общей сложности в рамках стипендиального конкурса представлены 15 номинаций, каждая из которых посвящена отдельной отрасли экономики и курируется одним из ведущих российских работодателей в данной отрасли. Номинация «Технологии для комфортной жизни» в партнерстве с МТС, призвана поддержать идеи и разработки, направленные на создание и улучшение современных сервисов – в сферах искусственного интеллекта, нейросетей, обработки данных для повседневной жизни или работы бизнеса, программных продуктов, цифровых систем мониторинга и умных помощников.

Подать заявку на участие в конкурсе «Система» можно до 10 ноября 2025 года на платформе «Лифт в будущее». Стипендиаты, отобранные по итогам конкурса, получат финансовую поддержку в течение пяти месяцев, а также возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах проекта. Размер стипендиальной поддержки для студентов вузов составит 25 000 руб. ежемесячно, а для студентов СПО – 10 000 руб. в месяц.

«МТС активно участвует в развитии молодёжи региона, сотрудничает с учебными заведениями и организует собственные образовательные мероприятия. В целом, сахалинские студенты активно участвуют в хакатонах и акселераторах, погружаясь в реальные задачи бизнеса. Так, в прошлом сезоне стипендиального конкурса «Система» самыми популярными номинациями для участия стали «Технологии для комфортной жизни» – заявки на нее подали более трети участников конкурса», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.