14:36, | Новости общества Сахалина и Курил
Волонтеры АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» собрали 320 кг кормов для приютов бездомных животных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувшие выходные волонтеры «Сахалинморнефтегаз-Шельф», дочернего общества «Роснефти», провели благотворительную акцию «Пушистый забег» в поддержку животных, оставшихся без хозяйской опеки.
В забеге акции приняли участие 90 человек – сотрудники СМНГШ и члены их семей. Только различных кормов для кошек и собак удалось собрать 320 килограммов. В тот же день все собранное было передано в приюты для животных «Бездомных.нет» и «Доброе сердце».
Приближается зима, и с наступлением холодов наступает время позаботиться о наших меньших братьях. В Южно-Сахалинске работает несколько приютов для питомцев, по той или иной причине лишившихся хозяев, иногда по причине безответственного отношения людей, а иногда в силу других жизненных обстоятельств. Оказаться на улице – тяжелое испытания для домашних животных, и без присмотра они могут стать опасны для людей. Подобрать кошкам и собакам новую семью не всегда скорый процесс. Приюты предоставляют убежище, но энтузиастам не всегда хватает средств для содержания хвостатых орав, и им, конечно, требуется любая поддержка.
Волонтеры АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» проводят «Пушистый забег» уже третий год. Акция сочетает спорт и благотворительность: участники пробегают или проходят дистанцию в 2 с половиной километра по пересеченной местности, при этом вступительным взносом являются вещи, необходимые для ухода за животными - корм, игрушки для домашних питомцев, лотки, миски, лежанки, и многое другое.
