Сотрудники сахалинской полиции поддержали военнослужащих перед отправкой в зону СВО
В преддверии выполнения ответственных задач члены Общественного совета при УМВД России по Сахалинской области совместно с сотрудниками органов внутренних дел посетили полигон, где проходят подготовку военнослужащие срочной службы. Молодые бойцы направляются для охраны приграничных территорий, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции.
Целью визита представителей общественности и правоохранительных органов стала всесторонняя поддержка морального духа личного состава перед отправкой на место службы. Мероприятие прошло в рамках акции народной поддержки «Сахалин и Курилы – за наших».
Для военнослужащих были подготовлены фронтовые посылки. Помимо самого необходимого — теплой одежды, средств гигиены и медикаментов, — в посылку сахалинцы собрали и сладкие подарки, ставшие частичкой домашнего тепла и заботы с малой родины.
С напутственной речью к бойцам обратилась руководитель региональной организации «Сахалин и Курилы – за наших», член Общественного совета при УМВД Закия Валитова.
«Ребята, вы – наш щит и опора в это непростое время. Ваша служба – это пример мужества и любви к Родине. Помните, что за вами – вся Сахалинская область, ваши семьи, вся многонациональная Россия. Мы верим в вас, мы молимся за вас и ждем возвращения домой живыми и здоровыми. С Богом и победой!» — сказала Закия Валитова.
Помощь, оказанная военнослужащим, носила не только духовный, но и сугубо практический характер. Командиру подразделения для дальнейшей передачи в зону СВО были вручены маскировочные сети и ценные лекарственные препараты, предназначенные для нужд полевого госпиталя.
Также с духовным обращением к защитникам Отечества выступил член Общественного совета, протоиерей храма Святителя Николая Чудотворца отец Максим (Лобановский). Он говорил о непреходящих ценностях — вере, силе духа и жертвенности, благословил каждого воина и вручил им иконы как зримый символ небесной защиты и надежды.
Это событие в очередной раз доказало прочную связь между тылом и фронтом. Поддержка, которую оказывают земляки, укрепляет уверенность бойцов в том, что их подвиг не остается незамеченным. Мы чтим память героев прошлого и делаем все возможное для поддержки героев настоящего, с честью выполняющих свой воинский долг.
ЗНАЙТЕ, ЛЮДИ: ПОБЕДА БУДЕТ! Правда над ложью поднимет свой флаг. Пока мы едины и пока память о подвиге жива в наших сердцах, нас невозможно победить.
