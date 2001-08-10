Аэровокзал «Южно-Сахалинск» готовится встречать зиму расширенным составом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Впервые подготовку к новому сезону навигации по стандартам главной авиагавани островов прошла служба автотранспорта и ремонта. Частью комплекса она стала в конце прошлого года, в тот момент, когда обучение и проверки завершились.

В этот раз подразделение приступило к смотру техники вместе с остальными службами аэровокзала. К осенне-зимнему периоду отдел проверил исправность и оснащённость автобусов большой и малой вместимости для обслуживания пассажиров и экипажа, автотрапов для работы с самолётами на удалённых (бесконтактных) стоянках, контейнерных и ленточных и перегружателетей, авто- и амбулаторных лифтов, тягачей . Для ремонта специалисты закупили дополнительные расходные материалы.

Бокс, где технику осматривают и обновляют, тоже подготовили к зиме. Его проверили на соответствие требованиям пожарной безопасности. Здесь же запустили систему отопления. Обслуживать автотранспорт в помещении будут слесари по ремонту, техники-гидравлисты, автоэлектрики и техники-мотористы.

«Наша служба полностью готова обслуживать воздушные суда и пассажиров в осенне-зимний период. И техника, и навыки команды соответствуют требованиям аэровокзального комплекса. Мы приложим максимум усилий, чтобы у путешественников остались только приятные впечатления от рейса. Будем работать быстро, чётко, в тесной связке с остальными службами авиагавани», - отметил начальник службы автотранспорта и ремонта АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Артём Мусатов.

Напомним, осенне-зимний сезон в навигации традиционно стартует в последнее воскресенье октября. В этом году оно приходится на 26 число. К этому времени все службы завершат подготовку, а расписание полётов аэровокзала изменится.