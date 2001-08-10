Новый сезон программы «Взгляды» дополнится 3D-форматом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В столице Сахалинской области начинается новый этап масштабного паблик-арт проекта «Взгляды». В будущем году в Южно-Сахалинске появятся 8 уличных арт-объектов в трёхмерном исполнении. В настоящее время ведётся техническая проработка концепций и активное вовлечение местных сообществ в реализацию задуманного плана.
Ранее организаторы проекта «Взгляды» подвели итоги конкурса "Система координат", в котором приняли участие свыше 100 авторов со всей страны, среди них отобрали 6 победителей. Работы оценивали эксперты разных направлений, в том числе представители ведущих экономических и культурных кругов. Еще 2 проекта будут реализованы вне конкурса. Следующий шаг — разработка технического задания: выбираются места установки, материалы, прорабатываются конструктивные и производственные нюансы.
- Победители осуществляют авторский надзор над осуществлением проекта, — отмечает Яна Ермакова, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска. — Мы, в свою очередь, привлекаем местные производственные предприятия и научно-технические коллективы: они рассчитывают нагрузку на фундамент и другие ключевые параметры, чтобы арт-объекты органично вписались в городской ландшафт и выдержали климатические условия. Это эффективная коллаборация всех заинтересованных сторон. Кроме того, некоторые модули конструкций будут разрабатываться в ходе мастер-классов вместе с горожанами.
На днях в Южно-Сахалинск прибыла одна из победительниц конкурса «Система координат» — мультидисциплинарная художница Оксана Виноградова. Она планирует осуществить проект под названием «Сеть»*. Форма экспозиции напоминает волну и отсылает к традиционным островным промыслам, которыми занимались разные поколения жителей Сахалина и Курил. Метафора «сети» здесь многозначна: для кого-то это рыболовный невод, для кого-то — искусственный интеллект, для кого-то — нить, связывающая поколения.
— Я вдохновилась самобытностью и красотой региона и создала проект «Сеть», — рассказывает Оксана Виноградова. — Моя задача — отразить культурный код островной земли во внешнем пространстве. Композиция собрана как пазл из разных историй острова. Эта новая точка в системе координат города рассказывает о прошлом, настоящем и будущем региона. Важно понимать, что арт-объект — это отражение настроений людей здесь и сейчас.
Опыт привлечения специалистов из других регионов уже повысил туристическую привлекательность Южно-Сахалинска. Кроме того, проекты «Взглядов» способствуют развитию креативных индустрий, становлению новых профессиональных сообществ и укреплению межрегиональных культурных связей.
Южно-Сахалинск впервые принял сезон паблик-арт-программы «Взгляды» в прошлом году: 38 художников из разных регионов России создали свыше 50 объектов монументальной живописи общей площадью более 10 000 м². В этом году фасады городских зданий украсили еще 30 муралов.
Отметим, что креативные индустрии в России активно развиваются благодаря приоритетной поддержке молодёжи и творческих инициатив. Их реализация продолжается, в том числе, в рамках национального проекта «Культура». Мероприятия данного нацпроекта в Сахалинской области осуществляются при непосредственном участии губернатора Валерия Лимаренко.
