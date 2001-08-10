Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Производственную базу будущей газовой водогрейной котельной, возводимой в рамках концессионного соглашения, посетил мэр Сергей Надсадин. Работы выполняет ООО «РИР-Сахалин». Фундаменты под колонны будущего здания уже залиты. Сегодня на объекте в активной фазе производится засыпка котлована.

Установленная мощность нового объекта - 138 МВт. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Ввод в эксплуатацию нового объекта позволит переключить потребителей центральной части города - более 30 тыс. абонентов, значительно повысить качество теплоснабжения и обеспечить подключение перспективных потребителей, которые активно ждут свободной тепловой нагрузки и планируют строительство своих объектов. Параллельно планируется, что новая котельная позволит обеспечить круглогодичное горячее водоснабжение части потребителей центра Южно-Сахалинска. Соответственно возрастет качество услуг в сфере теплоснабжения. Районная котельная, которая сегодня функционирует на территории Сахалинской коммунальной компании, будет выведена из работы.

- Работы ведутся в рамках концессионного соглашения, прямое бюджетное финансирование отсутствует, что позволяет городу экономить бюджетные средства. Познакомился с представителями подрядной организации — они не новички. Ранее компания возвела в Южно-Сахалинске газовую котельную «Южная» на ул. Больничной, которая успешно функционирует в настоящий момент. Поэтому можно считать, что реализация проекта по возведению новой котельной - знаковый и успешный проект для областного центра, - рассказал мэр Сергей Надсадин.

Сегодня на стройплощадке параллельно разрабатывается котлован под строительство дымовой трубы. Работы ведутся в графике. Ожидается поставка металлоконструкций, после чего подрядчик приступит к возведению здания будущей котельной.

- Оборудование новой котельной будет газовое. Резервное топливо тоже - газ. Проект полностью соответствует экологическим требованиям Сахалинской области, в том числе по достижению углеродной нейтральности. После ввода планируется, что котельная будет надёжно, стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей всеми видами энергии, которую он будет производить, - добавил генеральный директор АО «Сахалинская коммунальная компания» Максим Беккер.

До конца 2025 года на площадке планируется завершить работы по устройству фундаментов котельной, дымовой трубы и фундаментов под оборудование, смонтировать металлокаркас здания котельной, установить котлоагредаты в проектной положение, смонтировать ограждающие конструкции здания котельной, завершить прокладку линейной части сети газоснабжения от точки присоединения до строительной площадки.

Напомним, объект возводится в рамках концессионного соглашения, заключенного между администрацией Южно-Сахалинска, региональным правительством и ООО «РИР-Сахалин» (АО «Росатом Инфраструктурные решения», входит в дивизион Госкорпорации «Росатом»). Это второй совместный объект. Первым стала газовая котельная мощностью 60 МВт на ул. Больничной, которая функционирует с 2023 года.

Газификация объектов областного центра осуществляется сахалинском правительством совместно с «Газпром». Обеспечение жителей Южно-Сахалинска современной и качественной инженерной инфраструктурой остается одной из приоритетных задач муниципалитета и регионального правительства во главе с губернатором Валерием Лимаренко. Партия «Единая Россия», отстаивающая приоритеты экологического благополучия, активно поддерживает подобные инициативы. Глава островного региона лично курирует масштабную работу по газификации объектов инфраструктуры, а также контролирует внедрение подобных передовых решений, значительно снижающих негативное воздействие на окружающую среду и повышающих комфорт жителей.