Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Производственную базу будущей газовой водогрейной котельной, возводимой в рамках концессионного соглашения, посетил мэр Сергей Надсадин. Работы выполняет ООО «РИР-Сахалин». Фундаменты под колонны будущего здания уже залиты. Сегодня на объекте в активной фазе производится засыпка котлована.
Установленная мощность нового объекта - 138 МВт. Завершить строительство планируется в 2026 году.
Ввод в эксплуатацию нового объекта позволит переключить потребителей центральной части города - более 30 тыс. абонентов, значительно повысить качество теплоснабжения и обеспечить подключение перспективных потребителей, которые активно ждут свободной тепловой нагрузки и планируют строительство своих объектов. Параллельно планируется, что новая котельная позволит обеспечить круглогодичное горячее водоснабжение части потребителей центра Южно-Сахалинска. Соответственно возрастет качество услуг в сфере теплоснабжения. Районная котельная, которая сегодня функционирует на территории Сахалинской коммунальной компании, будет выведена из работы.
- Работы ведутся в рамках концессионного соглашения, прямое бюджетное финансирование отсутствует, что позволяет городу экономить бюджетные средства. Познакомился с представителями подрядной организации — они не новички. Ранее компания возвела в Южно-Сахалинске газовую котельную «Южная» на ул. Больничной, которая успешно функционирует в настоящий момент. Поэтому можно считать, что реализация проекта по возведению новой котельной - знаковый и успешный проект для областного центра, - рассказал мэр Сергей Надсадин.
Сегодня на стройплощадке параллельно разрабатывается котлован под строительство дымовой трубы. Работы ведутся в графике. Ожидается поставка металлоконструкций, после чего подрядчик приступит к возведению здания будущей котельной.
- Оборудование новой котельной будет газовое. Резервное топливо тоже - газ. Проект полностью соответствует экологическим требованиям Сахалинской области, в том числе по достижению углеродной нейтральности. После ввода планируется, что котельная будет надёжно, стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей всеми видами энергии, которую он будет производить, - добавил генеральный директор АО «Сахалинская коммунальная компания» Максим Беккер.
До конца 2025 года на площадке планируется завершить работы по устройству фундаментов котельной, дымовой трубы и фундаментов под оборудование, смонтировать металлокаркас здания котельной, установить котлоагредаты в проектной положение, смонтировать ограждающие конструкции здания котельной, завершить прокладку линейной части сети газоснабжения от точки присоединения до строительной площадки.
Напомним, объект возводится в рамках концессионного соглашения, заключенного между администрацией Южно-Сахалинска, региональным правительством и ООО «РИР-Сахалин» (АО «Росатом Инфраструктурные решения», входит в дивизион Госкорпорации «Росатом»). Это второй совместный объект. Первым стала газовая котельная мощностью 60 МВт на ул. Больничной, которая функционирует с 2023 года.
Газификация объектов областного центра осуществляется сахалинском правительством совместно с «Газпром». Обеспечение жителей Южно-Сахалинска современной и качественной инженерной инфраструктурой остается одной из приоритетных задач муниципалитета и регионального правительства во главе с губернатором Валерием Лимаренко. Партия «Единая Россия», отстаивающая приоритеты экологического благополучия, активно поддерживает подобные инициативы. Глава островного региона лично курирует масштабную работу по газификации объектов инфраструктуры, а также контролирует внедрение подобных передовых решений, значительно снижающих негативное воздействие на окружающую среду и повышающих комфорт жителей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:21 Сегодня Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
09:00 Сегодня Свыше 86 тысяч заявок принято горячей линией ЖКХ за пять лет работы
10:14 Сегодня Сахалинцы перевели мошенникам более 25 миллионов рублей
12:00 Сегодня Новый сезон программы «Взгляды» дополнится 3D-форматом
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:58 3 Октября Новые правила диспансеризации: что нужно знать для прохождения обследования
17:10 3 Октября Духовные ценности и просвещение: в Южно-Сахалинске пройдет конференция «Иннокентьевские чтения»
11:08 2 Октября Строительство водозабора «Южный» близится к завершению
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 17:49 Сегодня Россияне назвали самые ожидаемые операции в цифровых рублях
- 16:56 Сегодня «Фасады, крыши и коммуникации»: в Южно-Сахалинске продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов
- 16:26 Сегодня В Вахрушеве продолжается строительство очистных сооружений
- 15:47 Сегодня Из тысяч участников – в топ: три блогера из Сахалинской области приглашены на финал проекта «ТопБЛОГ»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?