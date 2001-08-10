Тихоокеанское
Житель Долинска ответит в суде за кражу имущества
10:45, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 7 октября, жители и гости областного центра могут приобрести свежую кету по цене 115 руб/кг.

Торговля ведется в магазинах сети «Море рыбы» с 11.00 по следующим адресам:                                                                                                                                                                                                                                                                                      - пр. Коммунистический, 19;

- пр. Мира, 280 В, ТЦ «Рай»;

- пр. Мира, 229/5 у ТЦ «Янтарь»;

- пр. Мира,19/8, к1.

