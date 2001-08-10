В Южно-Курильске завершили монтаж двух станций биологической очистки системы водоотведения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Курильске продолжают возводить очистные сооружения, которые будут перерабатывать до 1,5 тысяч кубометров стоков. К сегодняшнему дню на Кунашире уже установили две станции биологической очистки, рассчитанные на 750 кубометров стоков в сутки каждая, которые будут очищать бытовые сточные воды. Проект реализовывается благодаря поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Уровень технической готовности объекта составляет 76 %. В настоящее время завершены работы по монтажу станции механической очистки, резервуара избыточного активного ила, канализационных насосных станций и их подключение к сетям электроснабжения. Помимо прочего, выполнена прокладка 5,8 км магистральных сетей водоотведения.

До конца года также необходимо завершить работы по прокладке внутриплощадочных сетей электроснабжения. К сегодняшнему дню проложено 1,4 км сетей из запланированных 2,1 км. Также до конца года планируется завершить работы по вертикальной планировке и установке ограждения. В 2026 году планируется провести пусконаладочные работы канализационных очистных сооружений, установить малые архитектурные формы и выполнить благоустройство. Завершить работы планируется весной следующего года.

– Реконструкция системы водоотведения в Южно-Курильске – это не просто техническое мероприятие, а забота о здоровье, комфорте и благополучии его жителей. За годы эксплуатации системы устарели, износились и требовали срочного обновления. Реализация проекта позволит обеспечить жителей качественными коммунальными услугами и добиться снижения экологической нагрузки, – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Кроме того, в рамках реконструкции в Южно-Курильске ведутся работы по прокладке внутрипоселковых трубопроводов – уже проложено 1,8 км при плане 3,5 км, а также монтаж колодцев. Из запланированных 132 колодцев к сегодняшнему дню установлено 110.