Житель Долинска ответит в суде за кражу имущества
Свыше 86 тысяч заявок принято горячей линией ЖКХ за пять лет работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коллектив кол-центра ЖКХ Сахалинской области отмечает 5-летие со дня своего образования. Он был создан 5 октября 2020 году по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко. За этот период принято свыше 86 тысяч заявок.

- Наша основная цель - создать простой и доступный способ взаимодействия для жителей области. Люди больше не тратят время на поиски номеров управляющих компаний или служб ресурсоснабжения, не ломают голову над вопросом, кто именно ответственен за решение проблемы и кому звонить. Достаточно помнить лишь номер нашего кол-центра. Наши операторы определят нужную службу, примут обращение либо дадут необходимые контактные телефоны, поскольку отдельные организации взаимодействуют напрямую с жителями, - подчеркнула руководитель кол-центра ЖКХ Татьяна Букреева.

Большая часть заявок (около 59%) поступила от жителей Южно-Сахалинска — более 50 тысяч обращений. Среди активных пользователей также оказались жители Холмского района (8,9 тыс. заявок), Корсаковского (5,2 тыс.), Долинского (4,1 тыс.) и Углегорского районов (3,4 тыс.).

Самыми распространёнными поводами обращения стали консультации по разным вопросам (более 24 тыс. обращений), расчистка территории от снега (около 16 тыс.), обслуживание домов и деятельность управляющих организаций (больше 15 тыс.), теплоснабжение (12,3 тыс.). Специалисты подчёркивают, что пик активности отмечается осенью-зимой, когда число ежедневных звонков значительно возрастает.

Напоминаем, что горячая линия доступна с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00 (воскресенье – выходной). Жители могут обратиться несколькими способами: позвонить по номеру 8 800 302 00 65 со стационарного или *0065 – с мобильного телефонов или написать через мессенджер WhatsApp по номеру 8 924 884 42 03 (только для сообщений, звонки не принимаются), указав при этом ФИО, адрес и проблему.

