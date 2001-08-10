Новый уровень комфорта: еще один район Южно-Сахалинска будет газифицирован до конца осени

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске активно продолжается догазификация частного сектора. С начала года к голубому топливу подключено 651 домовладение. За сентябрь к сетям присоединились более 30 абонентов.

Вскоре голубое топливо появится в частном секторе в границах улиц Ленина, Емельянова и Гвардейской: здесь уже завершено строительство газораспределительных сетей. Жители активно готовятся к подключению. По информации отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства, всего в этом районе планируется присоединить порядка 80 домовладений. В 20 из них к приему голубого топлива уже подготовлена необходимая инфраструктура, еще 15 домовладений находятся в активной стадии монтажных работ. После пуска газа, именно эти абоненты первыми смогут начать пользоваться голубым топливом.

Сотрудники администрации Южно-Сахалинска активно информируют горожан о предстоящем подключении района: они обходят дома, чтобы рассказать о газификации. Жителям объясняют, когда запустят сети, как заключить договор, выбрать подрядчика для работ. Также южносахалинцев информируют о мерах поддержки, которые действуют в рамках программы догазификации. Компенсация за строительно-монтажные работы составляет 180 тысяч рублей. Отдельным категориям граждан предусмотрена компенсация до 65 тысяч рублей на приобретение газового оборудования, ее размер возрос в августе этого года.

Порядка десяти лет назад голубое топливо пришло в дома горожан, проживающих в Октябрьском. Как отмечает председатель ТОС «Радужный» Олег Меркушев, это стало знаковым событием для всех жителей района.

- Газификация — это неоспоримое благо, поскольку она кардинально меняет управление домашним теплом. В отличие от угля или электричества, управление газовым отоплением сводится к простым нажатиям кнопок. Но выгода не только в личном комфорте. Мы, как соседи, уже ощутили, насколько чище стал наш район в зимний период: это немаловажный фактор, - отмечает южносахалинец. - Поддержка губернатора способствует наращиванию темпов догазификации. Я искренне рад за соседей, которые вскоре получат голубое топливо. И настоятельно призываю их не упустить эту возможность. Это не только комфорт в вашем доме, но и вклад в общее благополучие района и всего города.

Получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Обратиться к специалистам можно и лично по адресу: пр. Мира, 64А, кабинет №106. Также подробная информация размещена в специальном разделе на официальном сайте администрации города.

Администрация города Южно-Сахалинска при активной поддержке правительства области реализует программу по обеспечению жителей экологичным топливом. Губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин уделяют этому направлению особое внимание, так как газификация не только делает проживание комфортнее, но и вносит вклад в улучшение экологии муниципалитета. Программа действует при поддержке партии «Единая Россия». Каждый новый этап программы — это шаг к созданию более комфортных условий для жителей, реализующий приоритеты, определенные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.