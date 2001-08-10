В Макарове привели в порядок общественные пространства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Макаровском муниципальном округе устранили замечания по содержанию общественных территорий. Ранее специалисты министерства ЖКХ Сахалинской области провели проверку содержания 7 общественных пространств города и выявили ряд недочетов, а именно – мусор, отсутствие окоса травы, сломанные элементы, требующие ремонта или замены.

Результаты мониторинга были доведены до главы района с поручением привести места общего пользования в надлежащее состояние. Ситуацию взяли на контроль. В настоящее время все замечания устранены.

Так, в сквере имени адмирала Макарова покрасили лавочки и урны, убрали мусор. В сквере «Белые цветы» выполнили восстановление деревянных лавочек, покраску малых архитектурных форм и уборку территории. На Аллее Славы также произвели уборку, а в сквере Набережный восстановили МАФ – гамаки и боксерскую грушу. Кроме того, заключен договор на покос травы и содержание общественных территорий с подрядными организациями.

– На благоустроенных пространствах горожане отдыхают вместе с семьями и друзьями, ведут активный образ жизни и взаимодействуют друг с другом. Оставлять такие территории без должного контроля, допускать нарушения комфорта и игнорировать сохранение объектов инфраструктуры недопустимо. К сегодняшнему дню все выявленные недостатки устранены, и теперь важнейшей задачей становится совместная деятельность муниципальных властей и самих жителей по поддержанию достойного состояния мест общего пользования, – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего с 2019 года в национальный проект «Жилье и городская среда», в Сахалинской области благоустроено 175 общественных пространств, в том числе 14 в Макаровском районе. В 2025 году в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным здесь появился сквер генерала Алимова. Всего же в текущем году в рамках нацпроекта в островном регионе благоустраивают 29 общественных территорий.