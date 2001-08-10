Сахалинская область одной из первых присоединилась к Всероссийскому спортивному диктанту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийский спортивный диктант прошёл в Сахалинской области. Мероприятие инициировано Министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым по предложению трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой. Акция посвящена повышению спортивной грамотности населения, развитию интереса к физической культуре и здоровому образу жизни.

К масштабной акции присоединились более 1000 островитян в Корсакове, Томари, Ногликах, Невельске, Тымовском, Долинске, Макарове, Курильске, Поронайске, Южно-Курильске, Холмске и Южно-Сахалинске.

Участников ожидали 30 вопросов, 25 из которых федерального уровня – на знание истории российского спорта, а также 5 регионального – об островном спорте.

Помимо островного региона, в диктанте приняли участие более 100 тысяч человек на более чем 800 очных площадках во всех 89 регионах России.