Военнослужащие мотострелковых подразделений ВВО проходят боевое слаживание на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие штурмовых подразделений гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проходят боевое слаживание на полигоне «Троицкий».
На первоначальном этапе военнослужащие прошли интенсивный курс одиночной подготовки. Под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции бойцы освоили основы безопасного обращения со стрелковым оружием и технику ведения прицельного огня из различных положений.
Заключительным этапом подготовки военнослужащих является отработка тактических действий в составе штурмовых групп. На специально подготовленной площадке полигона «Троицкий» военнослужащие в составе боевых групп отрабатывают штурм окопов, блиндажей и опорных пунктов «противника».
Данные мероприятия значительно повышают боевую слаженность подразделений и уровень индивидуальной подготовки военнослужащих, что в дальнейшем способствует успешному выполнению боевых задач.
