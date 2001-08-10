Сергей Надсадин поздравил Центр управления регионом (ЦУР) Сахалинской области с пятилетием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава города поблагодарил команду специалистов и руководителя ЦУР Константина Конарева за конструктивное сотрудничество с администрацией Южно-Сахалинска, подчеркнув важность совместной работы по выстраиванию диалога с жителями.

Единая цифровая система для оперативного сбора, анализа и решения вопросов, которые поступают от жителей, функционирует в островном регионе пять лет. Знаменательная дата послужила поводом для подведения первых итогов. Так, за время работы региональный ЦУР обработал около 250 тысяч обращений. При этом значительная часть этой работы пришлась на островную столицу. Южно-Сахалинск - лидер в данном направлении. В 2021 году в при участии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в городе появился муниципальный центр управления (МЦУ), работу которого курирует департамент информационной политики администрации. Это первый МЦУ в Сахалинской области и один первых на Дальнем Востоке. С начала своей работы он рассмотрел порядка 100 тысяч сигналов. Только за девять месяцев текущего года специалисты дали ответы по более 11 300 обращениям.

– За эти пять лет было сделано многое. Не только налажена и отработана вся система передачи инцидентов с регионального до муниципального уровня. Главное, что все эти годы вы помогали людям, способствовали оперативному решению их вопросов. Доступность и открытость власти, повышение эффективности взаимодействия с жителями — это ключевые ориентиры команды администрации города. И создание ЦУР действительно помогло сделать этот диалог более масштабным, эффективным и действенным для всех муниципалитетов, и, безусловно, для южносахалинцев, – обратился к коллективу ЦУРа Сергей Надсадин.

Поздравление мэра не ограничилось официальной частью. Сергей Надсадин провел получасовой прямой эфир, отвечая на вопросы южносахалинцев, аккумулированные ЦУР. Основной блок касался хода отопительного сезона. Мэр заверил, что ситуация находится на его личном контроле, подключение жилого фонда к теплоснабжению будет завершено в ближайшие дни. График ориентирован на соблюдение нормативов по среднесуточной температуре.

Обсуждались также решения по развитию новых микрорайонов. Жители «Уюна» интересовались сроками обустройства дороги, ведущей к остановке общественного транспорта. Мэр подтвердил, что работы стартуют уже в эту среду.

Сигналы от жителей также имели точечный характер. Граждане обратились с просьбой убрать аварийное дерево рядом с детской площадкой. Во время эфира Сергею Надсадину сообщили, что данная проблема оперативно устранена. Ещё одно обращение поступило относительно неисправного люка на Коммунистическом проспекте, 74. Оно также незамедлительно принято в работу городскими службами.

Напомним, жители могут обратиться к мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину с вопросами и предложениями через аккаунты администрации города или личные страницы главы в социальных сетях.