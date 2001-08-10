Тихоокеанское
Полиция изъяла у задержанного на берегу реки Белая браконьера 4 кеты и 14 кг красной икры
Ярмарка в «Преодолении» уже седьмой год подряд демонстрирует, как благотворительность может быть яркой, вкусной и по-настоящему душевной. Праздник предоставил гостям возможность не только окунуться в атмосферу русского народного творчества, но и внести непосредственный вклад в развитие таланта детей.

Для гостей мероприятия были развернуты тематические площадки. Посетители могли приобрести уникальные изделия, созданные руками воспитанников центра в арт-студии, гончарной и столярной мастерских. Отдельный интерес вызвала сельскохозяйственная продукция — душистое домашнее варенье и свежие овощи, выращенные на собственных огородах. Атмосферу праздника дополнили традиционные русские угощения: румяные блины, пироги и пирожки, приготовленные столовой центра.

Важнейшим итогом ярмарки стал не только праздник, но и практический результат всей проведенной работы.

«Осенняя ярмарка — это больше, чем праздник. Это живая традиция, где рождается общее дело, которое помогает развивать таланты наших детей», — прокомментировала Ольга Орлова, министр социальной защиты Сахалинской области. — Каждый приобретенный сувенир или пирог — это не просто покупка, а прямой вклад в будущие успехи и новые творческие победы наших воспитанников».

Мероприятие стало примером успешной реализации национального проекта «Семья», демонстрируя комплексный подход к поддержке семей с детьми. Проведение ярмарки подтверждает социальную значимость подобных инициатив, которые позволяют решать несколько задач одновременно: творческую реабилитацию детей, сохранение преемственности поколений и развитие культуры благотворительности в обществе.

