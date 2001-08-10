Духовные ценности и просвещение: в Южно-Сахалинске пройдет конференция «Иннокентьевские чтения»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается подготовка к научно-практической конференции «Иннокентьевские чтения. Российская цивилизация: духовные истоки и исторические перспективы». Основные мероприятия пройдут в областном центре на следующей неделе 7 и 8 октября.

Ежегодное событие традиционно объединит представителей духовенства, научного сообщества, педагогов и общественников.

Основная программа конференции включает проведение круглого стола, а также серии лекций и встреч. В мероприятиях примут участие доктора наук и профессора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Федерального научно-исследовательского центра Российской Академии Наук, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Обсуждения и доклады будут посвящены проблемам цивилизационистики, историческому своеобразию России, вопросам духовных ценностей и просветительской деятельности на Дальнем Востоке, а также влиянию образования, культуры и науки на формирование цивилизационного пространства.

– Жители Сахалина и Курил по праву считают Святителя Иннокентия своим небесным покровителем. Он был первым епископом Камчатским, Курильским и Алеутским, большую часть своего служения провел на Дальнем Востоке, а в 1861 году побывал на Сахалине. Для нас очень значимо, что на конференцию приедут ученые из центральной части России, из Москвы, что такое внимание уделено личности Святителя Иннокентия, – подчеркнул настоятель храма Святителя Иннокентия Московского, протоиерей Виктор Горбач.

Завершится конференция открытой встречей. 8 октября в 19.00 в православном лектории (ул. Пограничная, 38) состоится лекция на тему: «Православная миссия священномученика протоиерея Иоанна Восторгова на Дальнем Востоке и ее значение для сегодняшнего дня». С докладом выступит доктор педагогических и кандидат филологических наук, профессор иеродиакон Нафанаил (Бобылев). Вход на мероприятие свободный. Телефон для справок: 26-14-96.

Добавим, конференция проводится при участии и поддержке Южно-Сахалинской и Курильской епархии, администрации города, Сахалинского государственного университета, МПОО «Объединение православных ученых», Регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора в Сахалинской области, Сахалинского регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества и СРОО «Братство Александра Невского».