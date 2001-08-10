Идеи по улучшению качества жизни предложат молодые медики из разных уголков страны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Форум «Острова» объединил молодежь со всей России и зарубежных стран. Среди 620 участников, собравшихся в Южно-Сахалинске, 13 человек приехали для приобретения ценного опыта в сфере медицины. В течение нескольких дней им предстоит разработать проекты, направленные на улучшение качества и увеличение продолжительности жизни, а после - представить их губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко.

Участникам медицинского направления предложили собрать идеи по трем тематикам – популяризация здорового образа жизни, повышение осведомленности о важности диспансеризации, действия в экстремальных условиях. Проекты команды будут готовить совместно с кураторами – главными врачами островных медучреждений. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

- На нашем направлении собрались практикующие врачи и будущие медики. Люди, которым точно будет интересно порассуждать на представленные темы. Мы ждём от этого взаимодействия свежих идей, которые можно будет реализовать в жизни. И конечно, готовы поделиться своими рабочими практиками, чтобы ребята увезли их в свои регионы, - рассказала главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Супрунова.

Одна из участниц – врач-профпатолог Владислава Олейникова - приехала на форум уже второй раз. Девушка рассказала, что в прошлом году «Острова» дали ей мощный толчок для развития.

- Я влюбилась в остров, а также за такой короткий срок определилась с направлением и прошла путь от специалиста до руководителя отделом. Решила вернуться на форум, чтобы снова перезагрузиться и найти для себя новые ориентиры. Мне хочется максимально внедрять цифровые технологии в свою работу, а Сахалинская область является одним из лучших регионов в этом направлении, - поделилась Владислава.

Помимо проектной части участников ждали дебаты на тему отказа от вредных привычек. Специалисты Центра общественного здоровья провели три раунда, в которых командам пришлось выступить «за» или «против» употребления алкоголя и табачных продуктов и предложить альтернативные занятия, которые помогут отвлечься и провести досуг с пользой.