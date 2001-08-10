Новые правила диспансеризации: что нужно знать для прохождения обследования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 октября 2025 года в Сахалинской области и во всех регионах Российской Федерации вступили в силу изменения в порядке проведения диспансеризации.

Теперь, после первого этапа медосмотра, при отсутствии выявленных заболеваний, подозрений на них или факторов риска пациенту будет присвоена первая группа здоровья – дополнительного приема врача-терапевта не потребуется. Заключение о прохождении диспансеризации будет автоматически сформировано и отражено в личном кабинете на портале Госуслуг.

Прохождение диспансеризации позволяет выявить хронические заболевания на начальных стадиях и получить своевременное лечение. Сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические патологии возможно избежать, если регулярно контролировать свои показатели здоровья. Ранее процесс прохождения диспансеризации включал в себя осмотр медработником, проведение исследований и повторное посещение врача для получения заключения. Теперь по итогам первого этапа, при отсутствии факторов риска и подозрений на заболевания дополнительных приемов у врача не потребуется.

- Это существенно экономит время, не нужно лишний раз обращаться в медицинское учреждение. Также стоит отметить, при прохождении некоторых видов исследований в течение предшествующих двенадцати месяцев - УЗИ, маммографии, электрокардиограммы, флюорографии, они также засчитываются в профиле пациента с появлением соответствующего уведомления на портале Госуслуг, - отметила главный внештатный специалист министерства здравоохранения Сахалинской области по медицинской профилактике Айгуль Ахметова.

За 9 месяцев этого года диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли уже больше 124 000 островитян старше 18 лет. Напомним, что записаться на диспансеризацию можно у лечащего врача или по телефону 1-300. При выявлении патологий или факторов риска пациенту будет выдано направление на дополнительные обследования и расписан индивидуальный план лечения.

Также пациенты в возрасте от 18 до 49 лет могут пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья – в медосмотр включены дополнительные виды исследований, в том числе на инфекции, передающиеся половым путем, ультразвуковая диагностика различных систем организма. По итогам 2025 года среди всех женщин, обратившихся на репродуктивную диспансеризацию, более 10% были направлены на дообследования и лечение. Диагностические процедуры позволяют выявить скрытые заболевания и у мужчин. Благодаря раннему выявлению патологий восстанавливается детородная функция и общее состояние организма.

Диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».