Назван самый технологичный оператор России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Российское аналитическое агентство J’son&Partners Consulting опубликовало рейтинг технологического развития операторов связи. Первое место в рейтинге заняла компания МТС.
Сравнительный анализ проводился среди крупнейших операторов связи. МТС является лидером (79% из 100 возможных). На втором месте - «Мегафон» (64%), на третьем - «Билайн» (59%). Помимо этих компаний, в рейтинге также присутствуют Т2 и «Ростелеком».
Фактором, определившим позиции лидера, стали результаты и количество инноваций в базовых услугах связи. К примеру, функционал детекции сгенерированного голоса и возможность звонить через умные устройства. Как отмечают в J’Son&Partners, одним из уникальных для российского рынка является телеком-продукт Membrana, в котором реализовано сразу несколько функций в области приватности и защиты абонентов. Например, мониторинг утечек персональных данных, настраиваемая блокировка рекламы и всплывающих окон в браузерах и возможности создания дополнительных номеров и временной почты.
Кроме того, МТС лидирует уровень научно-исследовательской активности, оцениваемый по количеству патентов и другим показателям, связанным с результатами интеллектуальной деятельности.
Также МТС лидирует и по результатам опросов российских пользователей мобильной связи. Из «большой пятерки» больше всего респондентов (31%) назвали МТС. За ней следует «Мегафон» (26%), далее Т2 и «Билайн» (18% и 14%).
