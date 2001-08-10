Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2025
Сейчас 18:31
81,01|95,34
Полиция изъяла у задержанного на берегу реки Белая браконьера 4 кеты и 14 кг красной икры
14:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Назван самый технологичный оператор России

Назван самый технологичный оператор России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российское аналитическое агентство J’son&Partners Consulting опубликовало рейтинг технологического развития операторов связи. Первое место в рейтинге заняла компания МТС.

Сравнительный анализ проводился среди крупнейших операторов связи. МТС является лидером (79% из 100 возможных). На втором месте - «Мегафон» (64%), на третьем - «Билайн» (59%). Помимо этих компаний, в рейтинге также присутствуют Т2 и «Ростелеком».  

Фактором, определившим позиции лидера, стали результаты и количество инноваций в базовых услугах связи. К примеру, функционал детекции сгенерированного голоса и возможность звонить  через умные устройства. Как отмечают в J’Son&Partners, одним из уникальных для российского рынка является телеком-продукт Membrana, в котором реализовано сразу несколько функций в области приватности и защиты абонентов. Например, мониторинг утечек персональных данных, настраиваемая блокировка рекламы и всплывающих окон в браузерах и возможности создания дополнительных номеров и временной почты.
Кроме того, МТС лидирует уровень научно-исследовательской активности, оцениваемый по количеству патентов и другим показателям, связанным с результатами интеллектуальной деятельности.

Также МТС лидирует и по результатам опросов российских пользователей мобильной связи. Из «большой пятерки» больше всего респондентов (31%) назвали МТС. За ней следует «Мегафон» (26%), далее Т2 и «Билайн» (18% и 14%).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?